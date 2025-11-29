Sjećate se ovog vozača Formule 1? Sudjelovao je u nekoliko skandala, sada je priveden

Bivši vozač Formule 1 Adrian Sutil navodno je uhićen u "međunarodnoj raciji" zbog sumnje na prijevaru i pronevjeru. 42-godišnjoj bivšoj zvijezdi Saubera lisice su stavili njemački policajci dok su lokalne vlasti pokrenule istragu o navodnim zločinima, izvijestio je Bild.

Tužitelji u Stuttgartu potvrdili su da su u suradnji s Kriminalističkom policijom Baden-Württemberga izvršene racije u nekoliko kućanstava. Daljnji detalji tek trebaju biti objavljeni, a bivši vozač nije javno komentirao optužbe. Sutil je sedam godina vozio u F1 za Spyker, Force Indiju i Sauber - a jedan od njegovih najboljih rezultata ikada bio je na Velikoj nagradi Monaka 2013. godine, gdje je osvojio peto mjesto.

Već je bio u nekoliko skandala

Ovo nije prvi skandal koji je vezan za Sutila. Godine 2011. Sutil je bio upleten u incident koji se dogodio u noćnom klubu u Šangaju. Eric Lux, direktor Lotus tima, ozlijeđen je čašom šampanjca. Sutil je proglašen krivim za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i dobio je uvjetnu kaznu od 18 mjeseci s novčanom kaznom. Slučaj ga je doveo do odlaska iz Formule 1, ali se vratio u sport s Force Indijom 2013. godine.

2020. godine u Monacu je u nezgodi uništio svoj superautomobilvrijedan preko milijun i pol eura. Prodano ih je tek šest u cijelom svijetu.

