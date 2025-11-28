Novak Đoković iznenadio vozače Formule 1 i pokazao im svoju specijalnost: 'Nisam mogao izdržati'

Formula 1 bliži se svom kraju. Vrlo je napeta situacija i borba za naslov prvaka vrlo je neizvjesna. Ovoga vikenda vozači su u Kataru gdje će se na stazi u Lusailu u subotu voziti sprint, a u nedjelju utrka.

Posebni domaćin vozačima bio je legendarni tenisač Novak Đoković koji je prošle godine potpisao reklamni ugovor s Qatar Airwaysom, a ista je agencija jedan od sponzora utrke u Lusailu. Novak Đoković družio se s vozačima, a pomogao im je i pripremi za utrku tako da je s njima vježbao jogu.

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Snimku vježbe je podijelio vozač Alpinea Franco Colapinto. "Hvala Novaku za sat. Nisam mogao izdržati zagrijavanje, nisam fleksibilan kao on. Bilo je nevjerojatno vidjeti kako se Novak razgibava i kreće. Čak i ovih nekoliko minuta pomogli su mi da shvatim koliko je rada potrebno da bi neko bio broj 1", podijelio je Colapinto na društvenim mrežama.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji

Sprint utrka je u subotu od 15:00 sati, a kvalifikacije za glavnu utrku počinju istog dana u 19:00 sati. Utrka je na rasporedu u nedjelju u 17 sati. Lando Norris je na prvom mjestu s 390 bodova. Njegova prednost uoči Katara iznosi 24 boda u odnosu na dvojac iza njega, Maxa Verstappena i Oscara Piastrija.

POGLEDAJTE VIDEO: Težak poraz hrvatskih rukometašica na otvaranju Svjetskog prvenstva