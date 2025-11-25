Tko će biti prvak F1? Ovo su potencijalni rezultati do kraja godine

Nakon dramatičnog raspleta u Las Vegasu, gdje je diskvalifikacija McLarena potpuno preokrenula odnose snaga, borba za naslov prvaka Formule 1 ušla je u fazu u kojoj je svaka kombinacija moguća. Max Verstappen je profitirao kao rijetko kada ove sezone, Lando Norris ostao je na vrhu poretka unatoč gubitku bodova, dok se Oscar Piastri vratio u mrtvu trku koju nitko nije očekivao.

Do kraja su preostala dva vikenda sprint i glavna utrka u Kataru, te finalni Grand Prix u Abu Dhabiju. Ukupno je u igri 58 bodova, jer maksimalni rezultat jednog vozača u jednom klasičnom vikendu iznosi 25 bodova za pobjednika. Uz to, Katar donosi sprint koji u najboljem slučaju daje dodatnih osam bodova.

To znači da, matematički gledano, sva trojica kandidata i dalje imaju otvoren put do naslova, premda su okolnosti bitno drukčije za svakoga od njih.

Norris i dalje vodi, ali prednost se smanjuje

Lando Norris ostao je na prvom mjestu s 390 bodova. Njegova prednost uoči Katara iznosi 24 boda u odnosu na dvojac iza njega, a upravo ta razlika otkriva jasne granice mogućeg. Kako je u igri 58 bodova, Norris ne može matematički osigurati naslov već u sprintu, ali može postaviti situaciju u kojoj mu održavanje prednosti od 26 bodova nakon nedjeljne utrke donosi titulu prvaka.

Britanski vozač mora osvojiti tek dva boda više od svojih suparnika tijekom katarskog vikenda da dođe u Abu Dhabi bez stresa. Jedan od mogućih scenarija potvrđuje tu računicu, plasman u gornji dio poretka sprinta i pobjeda u glavnoj utrci dovoljan su put da konkurenciju učini nedostižnom.

Verstappen je u naletu, ali ne ovisi samo o sebi

Max Verstappen ponovno je u igri, i to zahvaljujući dvostrukoj McLarenovoj diskvalifikaciji u Las Vegasu. Razlika od 24 boda i dalje je velika, ali ne i nemoguća. Uz jedan maksimalan vikend u Katru i vrhunsku izvedbu u Abu Dhabiju, Verstappen bi mogao preokrenuti prvenstvo na način koji bi se još prije mjesec dana činio nerealnim.

Da bi ostao u utrci za naslov, Verstappen mora doći u posljednju utrku unutar 25 bodova zaostatka. Svaka pogreška, promašena strategija ili tehnički problem ponovno bi ga mogao izbaciti iz borbe. Računica je jednostavna: ako Verstappen osvoji maksimalnih 58 bodova do kraja sezone, Norris bi morao skupiti najmanje 34 boda kako bi ostao nedostižan i time postao prvak. U praksi, primjer jednog takvog scenarija bio bi da Norris u sprintu završi četvrti, a u obje preostale utrke treći — takav niz rezultata bio bi mu dovoljan za osvajanje titule, bez obzira na Verstappenove pobjede.

Piastri u teškoj misiji, ali povijest F1 pamti čudnije preokrete

Oscar Piastri dijeli drugo mjesto s Verstappenom i nalazi se u gotovo identičnom položaju. Njegov najveći problem je forma u zadnjih nekoliko utrka, Norris je sedam puta zaredom bio bolji od Australca. Sada to mora preokrenuti ako želi ostati u borbi do Abu Dhabija.

Posebno intrigantan ostaje scenarij u kojem bi sva trojica vozača mogla ući u posljednju utrku izjednačeni. Primjerice, dogodilo bi se to ako Norris ostane bez bodova u Katru, Verstappen pobijedi u glavnoj utrci, ali ne završi sprint utrku, a Piastri osvoji sprint i cilja drugo mjesto u nedjeljnoj utrci. Takav rasplet natjerao bi McLaren da se jasno postavi, iako vodstvo tima tvrdi da neće birati prvaka, a Zak Brown je nedavno izjavio kako bi radije izgubio naslov nego favorizirao jednog vozača.

Povijest pokazuje: preokreti su mogući do samoga kraja

U Formuli 1 nikada se ne smije prerano zaključivati. Dovoljno se prisjetiti 2007. godine kada je Kimi Räikkönen nadoknadio tadašnjih 17 bodova (danas ekvivalentno 42 boda) zaostatka u posljednja dva vikenda i postao svjetski prvak. Upravo taj naglasak na neizvjesnosti čini završnicu ove sezone posebnom.

Najveća moguća prednost za Verstappena ili Piastrija uoči Abu Dhabija bila bi devet bodova, ali samo ako Norris ne osvoji niti jedan bod u Kataru. To je malo vjerojatno, ali u tehničkom sportu u kojem kvarovi odlučuju karijere, ništa nije nemoguće, budimo realni takvu nerijetku mogući, ali čudesnu vidjeli smo ovaj vikend.

Pred nama su dva vikenda u kojima će se sve odlučiti. Norris ima kontrolu, ali ne i garanciju. Verstappen lovi momentum i traži još jedan čudesan preokret. Piastri čeka svoju šansu, možda i najveću priliku karijere.

Jedno je sigurno – svjetski prvak 2025. godine mogao bi potencijalno biti poznat prije zadnje utrke, ali matematička igra i psihološki pritisak učinit će završnicu sezona jednom od najnapetijih u modernoj povijesti Formule 1.

