Red Bullov genij preuzima Aston Martin: Zašto mu se ova uloga može vratiti kao bumerang

Adrian Newey, čovjek koji je obilježio modernu Formulu 1 dizajnirajući neke od najdominantnijih bolida u povijesti, od sljedeće će sezone preuzeti jednu od najzahtjevnijih funkcija u sportu, poziciju voditelja tima Aston Martina.

Riječ je o presedanu u njegovoj karijeri jer genije koji je desetljećima djelovao iz inženjerske pozadine sada postaje prvi čovjek momčadi, odgovoran ne samo za brzinu bolida, nego i za politiku, operativu, medije i stabilnost cijele strukture.

A upravo se tu skriva ključni rizik. Mnogi zaboravljaju da team principal nije samo osoba koja vodi ekipu u garaži. Riječ je o funkciji koja uključuje strateške odluke o razvoju bolida, komunikaciju sa sponzorima i medijima, donošenje organizacijskih, financijskih i kadrovskih odluka te koordinaciju tehničkog, operativnog i trkaćeg odjela.

Drugim riječima to je posao u kojem tehnički genij ponekad može biti manje važan od menadžerske vještine.

Newey je briljirao kao tehnički autoritet. No, upravljanje cijelim timom potpuno je druga razina odgovornosti.

Zašto bi se Neweyjev potez mogao obiti o glavu?

Aston Martin je posljednjih godina ulagao goleme resurse, ali rezultati 2025. sezone bili su daleko ispod očekivanja, tek osmo mjesto u konstruktorskom poretku. Takav kontekst nosi pritisak, nestrpljenje i očekivanja koja bi se vrlo brzo mogla obiti o glavu i najiskusnijima.

Postoji nekoliko jasnih opasnosti:

Preširoka odgovornost – “Binotto sindrom”

Mnogi fanovi već povlače paralelu s Mattiom Binottom, koji je u Ferrariju pokušao biti i glavni inženjer i prvi čovjek momčadi. Rezultat? Preopterećenje, pogreške i na kraju – odlazak.

Newey je desetljećima bio koncentriran na dizajn bolida i tehnički razvoj, a sada preuzima posao koji je 90 % administracija, politika i korporativno vođenje.

Ograničena fizička prisutnost

Teško je povjerovati da će Newey moći biti prisutan na više od desetak utrka godišnje. No team principal mora biti lice momčadi tijekom cijele kalendarske godine, što uključuje 24 vikenda utrka plus dodatna PR-događanja koji dolazi skupa stim, s neumoljivim ritmom i neprestanim obvezama.

Strateška i politička dimenzija

Newey se do sada rijetko izlagao političkim igrama, dok team principal igra ključnu ulogu u: pregovorima o pravilnicima, glasanju o tehničkim direktivama, lobiranju u paddocku, odnosima s drugim timovima i FIA-om

To je svijet u kojem su Horner, Wolff i Vasseur izgradili karijere i svijet koji može brzo progutati onoga tko mu priđe nepripremljen.

Zašto je Aston Martin uopće povukao ovaj potez?

Pozicija Andyja Cowella bila je narušena slabim rezultatima i unutarnjim neslaganjima. A poznato je da Lawrence Stroll tolerira samo beskompromisnu učinkovitost. Prema insajderima, jedan od prijepora između Cowella i Neweyja bila je nedovoljno agresivna kadrovska politika u tehničkom odjelu. Stroll je, očekivano, dao prednost čovjeku koji je donio 12 konstruktorskih i 14 vozačkih naslova u karijeri.

No ostaje pitanje: je li Newey ovu poziciju preuzeo zato što ju je želio ili zato što je u političkoj dinamici unutar Aston Martina jednostavno bio jedini logičan izbor?

Odgovori među navijačima i analitičarima kreću se od ekstremnog optimizma do ozbiljnog skepticizma.

Jedan dio paddocka vjeruje da Newey ima dovoljno iskustva u vođenju velikih tehničkih timova da će se lako prilagoditi širem spektru zadataka. Drugi pak upozoravaju da je ovo vrlo rizičan eksperiment, jer briljantni inženjeri nisu uvijek briljantni menadžeri.

A 2026. dolazi golema promjena: novi tehnički pravilnik, nova snaga pogona i potpuno novo poglavlje za Aston Martin kao momčadi. Od Neweyja će se očekivati da uokviri revoluciju. Ali hoće li imati vremena, fokusa i energije da sve to iznese?

Neweyjeva promocija na poziciju team principal-a nosi ogroman potencijal, ali i jednako velik rizik. Ako se uspije snaći, Aston Martin mogao bi napraviti povijesni iskorak. Ako se ne snađe, potez bi mogao postati primjer kako velika imena ponekad padnu upravo onda kada prihvate funkcije koje ih udalje od onoga u čemu su najbolji.

