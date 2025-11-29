Zapanjujući podatak o Adventu u Zagrebu: 'Pazite koliko će se lampica zapaliti'

ŠTO SE DOGODILO? /
Ubodena časna sestra je lakše ozlijeđena: U tijeku je kriminalističko istraživanje
Na središnjem zagrebačkom uskoro će početi paljenje prve svjećica najvećeg Adventa u zemlji, koji želi opet postati i najbolji u Europi.
Ovog Adventa otvorenje se odvija na tri lokacije - ova je prva, paljenje svijeće. U 18.30 posebno će biti zanimljiv ledeni park, koji će ugostiti posebni balet Orašar. Nakon toga na Zrinjevcu, najromantičnijem parku u Zagrebu će se zapaliti deseci tisuća lampica.
Pazite ovaj podatak koji smo dobili - u Zagrebu će se zapaliti 7,5 milijuna lampica. Bit će spektakl prožet jakim umjetničkim karakterom.
