MAGIČNI TRENUCI /

Zapanjujući podatak o Adventu u Zagrebu: 'Pazite koliko će se lampica zapaliti'

Na središnjem zagrebačkom uskoro će početi paljenje prve svjećica najvećeg Adventa u zemlji, koji želi opet postati i najbolji u Europi. 

Ovog Adventa otvorenje se odvija na tri lokacije - ova je prva, paljenje svijeće. U 18.30 posebno će biti zanimljiv ledeni park, koji će ugostiti posebni balet Orašar. Nakon toga na Zrinjevcu, najromantičnijem parku u Zagrebu će se zapaliti deseci tisuća lampica.

Pazite ovaj podatak koji smo dobili - u Zagrebu će se zapaliti 7,5 milijuna lampica. Bit će spektakl prožet jakim umjetničkim karakterom.

Više pogledajte u videu 

29.11.2025.
16:57
Boris Mišević
