Što je s ubodenom časnom sestrom? Neslužbeno, policija ne isključuje jednu mogućnost
Ozlijeđena časna sestra radi kao vjeroučiteljica u zagrebačkoj osnovnoj školi i ima svoju sportsku emisiju
U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je časna sestra ozlijeđena, priopćila je zagrebačka policija na vijest da je jučer poslijepodne napadnuta i ubodena.
Liječnici su potvrdili da je lakše ozlijeđena, a reagirali su i iz Vlade te poručili da su u pripravnost stavili tim za psihološke krizne intervencije, ako bude potrebno.
Jer riječ je o časnoj sestri koja radi kao vjeroučiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, a ima i svoju sportsku emisiju na televiziji.
Iz policije nam neslužbeno kažu i da ne isključuju mogućnost samoozljeđivanja.
Medved: 'Radujem se da nije u kritičnom stanju'
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ističe da je važno najsnažnije osuditi svako nasilje.
"Radujem se da časna sestra nije u kritičnom stanju i vjerujem da će Ministarstvo unutarnjih poslova vrlo brzo okončati tu istragu i da će počinitelj biti procesuiran u skladu s zakonom", rekao je.
