UTVRĐUJU SE OKOLNOST /

Što je s ubodenom časnom sestrom? Neslužbeno, policija ne isključuje jednu mogućnost

Ozlijeđena časna sestra radi kao vjeroučiteljica u zagrebačkoj osnovnoj školi i ima svoju sportsku emisiju

29.11.2025.
16:50
RTL Danas
Rtl Danas
U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je časna sestra ozlijeđena, priopćila je zagrebačka policija na vijest da je jučer poslijepodne napadnuta i ubodena.

Liječnici su potvrdili da je lakše ozlijeđena, a reagirali su i iz Vlade te poručili da su u pripravnost stavili tim za psihološke krizne intervencije, ako bude potrebno.

Jer riječ je o časnoj sestri koja radi kao vjeroučiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, a ima i svoju sportsku emisiju na televiziji.

Iz policije nam neslužbeno kažu i da ne isključuju mogućnost samoozljeđivanja.

Medved: 'Radujem se da nije u kritičnom stanju'

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ističe da je važno najsnažnije osuditi svako nasilje.

"Radujem se da časna sestra nije u kritičnom stanju i vjerujem da će Ministarstvo unutarnjih poslova vrlo brzo okončati tu istragu i da će počinitelj biti procesuiran u skladu s zakonom", rekao je.

