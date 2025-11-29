FREEMAIL
ISTRAGA TRAJE /

Policija objavila detalje napada na časnu sestru, poznata i težina ozljede

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena

29.11.2025.
11:11
danas.hr
Zagrebačka policija izvijestila je u subotu o slučaju ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu. Dojavu KBC-a Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena, policija je dobila u 14.45 sati.  

"Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena", izvijestila je PU zagrebačka. 

Podsjetimo, incident se dogodilo izvan samostana, u koji se ona uspjela vratiti nakon napada. Iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice jučer su izvijestili da je ozlijeđena časna sestra zaprimljena je u hitnoj kirurškoj ambulanti s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Nije bila u životnoj opasnosti, a u bolnicu je došla sama u pratnji poznate osobe. Medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede. 

