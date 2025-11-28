Ekskluzivno javljanje s krova Vjesnika: 'Tu su Tuđmanova partijska knjižica i Titova bista'

NAKON DESET DANA /

U međuvremenu s krova Vjesnikovog nebodera nam se javio naš reporter Borna Sor. Naime, dok sve televizije vode utrku u tome koja će prva ući u Vjesnikov neboder prije nego ga sruše naša ekipa iz njega nije ni izašla.

Bornu je vatra zatekla na krovu nebodera i evo konačno smo nakon deset dana s njim uspjeli uspostaviti video vezu.

'Ja sam ovdje od večeri kad je požar krenuo. Išao sam se naći s tom djecom, ono urbex, tik tok izazovi, pa su me oni, u zezanciji, zaključali na krovu i zapalili ispod mene zgradu. Jako smiješno', govori nam Borna.

'Ima tu svega, spaljena partijska knjižica Franje Tuđmana, spaljene porezne kartice još iz doba privatizacije, bista druga Tita. Ne želim zvučati patetično, ali stvarno, osjećam se kao da je izgorio jedan veliki dio povijesti. Koji mi sad ulazi u pluća, i nisam siguran koliko ću još dugo izdržati', dodaje Borna

