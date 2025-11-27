FREEMAIL
KREĆE LUDNICA /

Nema štednje za Hrvate: Očekuju se rekordi i u božićnoj potrošnji

Za 'crni petak' Hrvati će potrošiti nešto više od 107 milijuna eura, što je između pet i pol i šest posto više nego lani, pokazuju to prognoze Hrvatske gospodarske komore. Fiskaliziranih računa bit će više od 5 milijuna i to samo u trgovini na malo. Podaci pokazuju da žene kupuju više, a muškarci troše veće iznose. U gospodarskoj komori izišli su i s procjenom kolika će biti potrošnja u prosincu. Više pogledajte u prilogu

27.11.2025.
21:35
RTL Danas
