Zadranima draži turisti nego podstanari, moraju izdvojiti i pola plaće za stan

PRIUŠTIVO STANOVANJE /

U analizi priuštivosti stanovanja prema podacima platforme Numbeo koje koristi i njemačka središnja banka - najnepovoljniji grad za podstanare u Hrvatskoj je Zadar.

Razlika u cijenama stanova za najam u različitim europskim gradovima dolazi zbog različitih mogućnosti zarade, ali i iznajmljivanja u turizmu koji je isplativiji vlasnicima stanova od dugoročnog najma. Tržišna formula ponude i potražnje je jednostavna: manja ponuda, veća potražnja i cijene idu gore. U Zadru je nedovoljno stanova za trajni najam, pa se i najviše u Hrvatskoj odvaja za najam stana - više od polovice plaće.

Više u prilogu...