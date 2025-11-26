Postoji li u Hrvatskoj tvrtka koja bi mogla ukloniti Vjesnik? Ključna odluka pada do kraja tjedna

ISTRAŽITELJI NA POŽARIŠTU /

Devet dana nakon što je vatra progutala zgradu Vjesnika, na požarište su stigli istražitelji. S dronovima i drugom opremom češljaju svaki kutak i traže dokaze kako je požar točno nastao. No, i za njih ulazak u zgradu iznimno je opasan.

"Mi smo išli na sve katove više puta do vrha. Pretpostavljam da će istražitelji ići na sve katove, međutim tu nažalost nema garancije. U slučaju da bi došlo tu do kolapsa, on bi najvjerojatnije bio u sekundama", kaže Mario Todorić, statičar Centra za potresno inženjerstvo.

Očevidom rukovodi zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo iz kojeg su nam tek poručili da o istrazi ne mogu davati informacije. A informacije o tvrtkama koje bi zgradu Vjesnika mogle sigurno ukloniti i otpad zbrinuti - Hrvatska gospodarska komora popis je poslala Ministarstvu graditeljstva.

Rizik prevelik

"Krenuli smo s domaćim, ali za svaki slučaj ako budemo ograničeni s kapacitetima tražili smo i strane kompanije, ali to će ipak biti na Ministarstvu da odluči na koji način će to napraviti i s kim će to napraviti", kaže Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK-a za graditeljstvo, promet i veze. Do sada su dobili podatke iz Njemačke i čekamo Italiju, Austriju i Poljsku.

"Iz Hrvatske možda imamo tri ili četiri ozbiljne kompanije koje to mogu napraviti, ali imamo i niz manjih koje mogu biti kooperanti i koje mogu služiti kao pomoć. Ja vjerujem da to u ovom slučaju neće raditi samo jedna tvrtka nego nekakav konzorcij koji će to sve zajedno moći napraviti", dodaje Čagalj.

Iz tvrtke koja je prije četiri godine srušila dva dimnjaka stare Ciglane kažu da ih službeno oko Vjesnika još nitko nije kontaktirao. "Prvo bi trebao dobiti poziv da ozbiljno razgovaramo, a onda treba vidjeti sve opcije. Što se tiče same sigurnosti, mislim da je Ciglana bila znatno sigurniji i stabilniji posao, jednostavniji. Ovdje je rizik možda i preveliki da se upuštamo u tako nešto", rekao je Božidar Kočet, direktor tvrtke za bušenje, miniranje i projektiranje iz Varaždina

Do kraja tjedna ključna odluka

Do kraja tjedna past će i odluka na koji će se točno način Vjesnik srušiti - miniranjem ili pak kontroliranom razgradnjom. Stručnjaci u obzir uzimaju više aspekata.

"Jedno je brzina za koju smo mi naglasili da bi miniranje svakako bio puno brži proces, međutim tu je sigurnost za one koji budu izvodili te radove. Bit će potrebno vidjeti koji bi to bio utjecaj na eventualne štete na infrastrukturi i četvrto je financijski pokazatelj", kaže Todorić.

Čeka se i što će pokazati očevid koji bi mogao potrajati danima. Za to vrijeme dvojica 18-godišnjaka osumnjičena za izazivanje požara, i dalje su u istražnom zatvoru. Odvjetnik jednog od njih danas je uložio žalbu, o kojoj bi se odlučivati trebalo idući tjedan.