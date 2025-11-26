Plaća je 20 eura, a kila mesa 10. Kako Kubanci preživljavaju?

UŽAS /

Zamislite da cijeli mjesec morate preživjeti s 15 dolara, a kutija jaja košta polovinu od toga iznosa. Deset milijuna Kubanaca ne mora ništa zamišljati jer im je to to svakodnevica.

Čak 90 posto kubanskih obitelji živi u ekstremnom siromaštvu, 70 posto preskače barem jedan obrok dnevno.

Dramatičan tekst objavio je ovih dana The Economist. Pišu da nije jasno kako Kubanci uopće preživljavaju, u nekim dijelovima zemlje nema ni struje ni vode ni benzina ni javnog prijevoza. Više pogledajte u prilogu Direktovog Petra Panjkote.