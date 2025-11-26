FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS /

Plaća je 20 eura, a kila mesa 10. Kako Kubanci preživljavaju?

Zamislite da cijeli mjesec morate preživjeti s 15 dolara, a kutija jaja košta polovinu od toga iznosa. Deset milijuna Kubanaca ne mora ništa zamišljati jer im je to to svakodnevica.

Čak 90 posto kubanskih obitelji živi u ekstremnom siromaštvu, 70 posto preskače barem jedan obrok dnevno.

Dramatičan tekst objavio je ovih dana The Economist. Pišu da nije jasno kako Kubanci uopće preživljavaju, u nekim dijelovima zemlje nema ni struje ni vode ni benzina ni javnog prijevoza. Više pogledajte u prilogu Direktovog Petra Panjkote.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.11.2025.
12:42
RTL Direkt
Kuba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx