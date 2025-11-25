Raste broj žrtava ilegalne pirotehnike, policija: 'To je eksplozivna naprava koja ubija'

DETONACIJE PO KVARTOVIMA /

Paketi petardi koje je majka putem interneta nabavila djetetu mlađem od 14 godina zgrozili su hrvatsku javnost. Porečka policija o slučaju je obavijestila Zavod za socijalni rad, a majci prijeti kazna do 390 eura.

Hrvatska je već petu godinu pod potpunom zabranom petardi F2 i F3 kategorije. No, detonacije odzvanjaju kvartovima mnogo prije blagdana, a ilegalna pirotehnika jača je i dostupnija nego ikad.

Načelnik Sektora za inspekcijske poslove MUP-a, Nikola Turkalj, upozorava: “Vjerujte, oni pojedinci koji budu otkriveni bit će jako kažnjeni jer to više nije pirotehnika, to je eksplozivna naprava, ovo ubija. Taj koji je u stanju to napraviti taj je napravio bombu. Ovo da vam eksplodira – vi ste mrtvi. To je skroz nešto što je neprihvatljivo.”

Iz godine u godinu brojke ozlijeđenih sve su veće. Tijekom posljednje MUP-ove akcije „Mir i dobro” teško je ozlijeđeno 13 osoba, a 20 lakše. Godinu prije pirotehnika je teško ozlijedila tri osobe, a 16 lakše. U 98 posto slučajeva najteže ozljede posljedica su korištenja ilegalne pirotehnike. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.