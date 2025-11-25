Sve je spremno za Svjetsko prvenstvo: Naše rukometašice su stigle, evo kako ih možete gledati

SITNO ODBROJAVAMO /

Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku gdje će u četvrtak početi svoj put na Svjetskom prvenstvu. Dva neugodna poraza na pripremama ne mirišu na dobro, Hrvatska je stigla na turnir s mnogo debitantica - među 16 putnica čak sedam igračica nikada prije nije nastupalo na Svjetskom prvenstvu. I skupina je zahtjevna - Rumunjska, Danska i Japan - otvaramo u četvrtak u 18 sati protiv Rumunjske, uz izravan prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo.