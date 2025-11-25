FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SITNO ODBROJAVAMO /

Sve je spremno za Svjetsko prvenstvo: Naše rukometašice su stigle, evo kako ih možete gledati

Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku gdje će u četvrtak početi svoj put na Svjetskom prvenstvu. Dva neugodna poraza na pripremama ne mirišu na dobro, Hrvatska je stigla na turnir s mnogo debitantica - među 16 putnica čak sedam igračica nikada prije nije nastupalo na Svjetskom prvenstvu. I skupina je zahtjevna - Rumunjska, Danska i Japan - otvaramo u četvrtak u 18 sati protiv Rumunjske, uz izravan prijenos na RTL-u 2 i platformi Voyo.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.11.2025.
20:26
M.G.
Svjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025NizozemskaHrvatska Zenska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx