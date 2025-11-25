Čudesna Ukrajinka postavila čak osmi svjetski rekord: 'Nije bilo nimalo lako, ali se isplatilo'

ZARON U MRAK /

Ukrajinska freediving zvijezda Kateryna Sadurska postavila je svoj osmi svjetski rekord. Zaronila je 86 metara, a zaron je trajao 3 minute i 32 sekunde, u jednoj od najzahtjevnijih disciplina ovog sporta - ronjenju bez peraja. Time je srušila vlastiti rekord postavljen prošle godine. Sadurska je u karijeri osvojila više svjetskih i europskih naslova te postavila ukupno osam svjetskih rekorda u ronjenju na dah. Prva je žena koja je dosegnula 84 metra u ronjenju bez peraja, a novi rezultat na Karibima njezino je treće uzastopno rušenje rekorda na istom natjecanju.