FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZARON U MRAK /

Čudesna Ukrajinka postavila čak osmi svjetski rekord: 'Nije bilo nimalo lako, ali se isplatilo'

Ukrajinska freediving zvijezda Kateryna Sadurska postavila je svoj osmi svjetski rekord. Zaronila je 86 metara, a zaron je trajao 3 minute i 32 sekunde, u jednoj od najzahtjevnijih disciplina ovog sporta - ronjenju bez peraja. Time je srušila vlastiti rekord postavljen prošle godine. Sadurska je u karijeri osvojila više svjetskih i europskih naslova te postavila ukupno osam svjetskih rekorda u ronjenju na dah. Prva je žena koja je dosegnula 84 metra u ronjenju bez peraja, a novi rezultat na Karibima njezino je treće uzastopno rušenje rekorda na istom natjecanju.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.11.2025.
20:24
Sportski.net
Ronjenje Na Dah
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx