Bliski insajder uznemirio F1 javnost izjavom o Schumacheru: “Ne vjerujem da ćemo ga više vidjeti...”

Gotovo dvanaest godina prošlo je od tragične nesreće na skijanju u Méribelu, nakon koje je Michael Schumacher ostao trajno teško ozlijeđen. Od tada informacije o njegovu zdravstvenom stanju gotovo se ne pojavljuju u javnosti. Obitelj je od prvog dana odlučno podigla čelični zid privatnosti, omogućivši pristup samo nekolicini najbližih prijatelja i suradnika.

Međutim, s vremena na vrijeme iz F1 kruga ipak se pojavi poneka rečenica koja potrese javnost. Tako je Richard Hopkins, dugogodišnja figura u Formuli 1 i bivši operativni direktor Red Bulla i McLarena, otvoreno progovorio o svom prijatelju.

U razgovoru za SportBible, Hopkins je priznao kako posljednjih godina nema nikakvih provjerenih informacija o Schumacherovu stanju. “Nisam čuo ništa novo. Znam samo da ima osobnog liječnika iz Finske. Ali iskreno, ne mislim da ćemo više vidjeti Michaela.”

Dodao je da mu je neugodno ulaziti u tu temu jer je jasno da obitelj želi potpunu privatnost. “To je njihova želja, i potpuno je razumijem. Nisam dio unutarnjeg kruga i ne mislim da bi itko tko dođe u posjet Michaela trebao o tome javno govoriti.”

U taj uski krug spadaju tek rijetki, poput Jeana Todta, Rossa Brawna i Gerharda Bergera. Čak i bliski prijatelji kažu da ni njima, unatoč dugogodišnjem odnosu, nitko ne otkriva detalje.

Prije nekoliko mjeseci njemački novinar Felix Gorner, koji ima kontakt s obitelji, iznio je jednu od najkonkretnijih i najtežih informacija: “Schumacher više ne može verbalno komunicirati. Potpuno je ovisan o 24-satnoj skrbi.”

Da situacija nije optimistična, potvrđuju i malobrojne epizode iz posljednjih godina. Jedna od njih je priča Jackieja Stewarta, koji je otkrio da je Schumacher, uz potporu supruge Corinne, uspio potpisati njegovu kacigu, jedan od rijetkih trenutaka u kojima je legenda F1 na trenutak došla u fokus javnosti.

Hopkins je posebno naglasio kako bi svatko tko posjećuje Schumachera trebao zadržati apsolutnu diskreciju:

“I da netko i zna detalje, jasno je da ih ne bi smio dijeliti. To je želja njegove obitelji i tako treba biti.”

U vrijeme kada se gotovo sve može pronaći na internetu, Schumacherov slučaj ostaje jedna od najstrože čuvanih privatnih priča u sportu i simbol poštovanja prema jednom od najvećih vozača svih vremena.

