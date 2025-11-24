Hrvatske rukometašice kreću na SP u Rotterdam: Obrvan otkrio plan i ključ prve utakmice

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija sutra putuje u Rotterdam, gdje u četvrtak otvara novo izdanje Svjetskog prvenstva. Premijerni suparnik bit će moćna Rumunjska, a sve utakmice možete pratiti uživo na RTL-u. Uoči polaska, izbornik Ivica Obrvan u razgovoru za RTL iznio je očekivanja, dileme i plan za prolaz u drugi krug.

“Vjerujem u djevojke, idemo dati maksimum”

Nakon završnih priprema u Poreču, reprezentacija se okreće najvećem izazovu ove godine. Hrvatska je na SP stigla preko pozivnice, ali s jasnom ambicijom uhvatiti jedno od tri mjesta koje vode u sljedeću fazu.

„Idemo se boriti u iznimno teškoj skupini. Ono što mogu obećati je maksimalna borbenost i srčanost. Bit će jako teško, ali vjerujem u ove djevojke i u našu mogućnost da izborimo drugi krug“, rekao je Obrvan.

Prijateljski testovi donijeli upozorenja, ali i optimizam

Hrvatska je prije SP-a odigrala dvije pripremne utakmice u Novigradu, poraze od Senegala i Poljske. Croatia Cup nije osvojen, no izbornik je ipak vidio korisne pomake, posebno u defenzivnoj postavci.

„Obrana je bila vrlo kompaktna. Radili smo 6-0, kombinirali 5-1 i tu je bilo dobrih stvari. U napadu nam treba više strpljenja, jer je to segment u kojem Hrvatska tradicionalno ima najviše izazova“, dodao je.

Posebno ga je ohrabrio učinak Kristine Prkačin, koja je u obrani podigla razinu igre.

Skupina koja izgleda kao „skupina smrti“

Na turniru ih čeka jedna od najzahtjevnijih skupina prvenstva: Rumunjska, Danska i Japan. Tri reprezentacije idu dalje, a dojam je da bi upravo Japan mogao odlučivati o sudbini Hrvatske.

Obrvan, međutim, ne želi razmišljati predaleko.

„Rumunjska je prva i najvažnija utkmica. Na početku turnira smo najodmorniji i najspremniji, želimo odmah tražiti svoju šansu“, rekao je.

Ozljede promijenile pola ekipe

Hrvatska odlazi oslabljena. Zbog ozljeda nedostaju ključne igračice, među njima i kapetanica Katarina Ježić, udarac koji bi teško podnijele i najjače reprezentacije svijeta. No upravo je taj val izostanaka otvorio prostor mlađim snagama.

„Djevojke su svjesne da neke od njih možda danas ne bi bile ovdje da nije ozljeda. Ali ta situacija stvorila je veliko zajedništvo, energiju i želju da daju i više nego što objektivno mogu“, ističe izbornik.

Obrvan na SP stiže 2 godine nakon debija, s potpuno novom ekipom

Izbornik je na čelu reprezentacije debitirao upravo pred prethodno SP, a sada dolazi s praktički novim kadrom. Trud, rad i vjera, kaže, bit će temelj hrvatske igre.

„Izgradili smo momčad gotovo iz početka, ali vjerujem ovim curama. Idemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat.“

Utakmice Hrvatske pratite samo na RTL-u 2 i platformi Voyo. Svjetsko prvenstvo naše rukometašice otvaraju u četvrtak u 18 sati, a prvi suparnik je Rumunjska.