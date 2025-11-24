Rukometna legenda iskreno o problemima reprezentacije: 'Nismo na dobrom putu'

Hrvatske rukometašice očekuje Svjetsko rukometno prvenstvo. Već u četvrtak naše će rukometašice igrati protiv Rumunjske utakmicu prvoga kola. Pomlađena reprezentacija bez nekoliko ključnih igračica putuje u Rotterdam bez velikih očekivanja.

Teška skupina nosi uz Rumunjsku još Japan i Dansku, jednog od favorita turnira. Da bi prolazak skupine bio uspjeh priča nam i hrvatska rukometna legenda i trofejni trener Zdravko Zovko.

"Mislim da bi plasman u drugi krug bio veliki rezultat iako tri ekipe idu u dalje, ali imamo tešku skupinu i bit će jako teško, posebno jer je nova reprezentacija s puno neiskusnih igračica, s puno novih igračica i ako bi to napravili, mislim da bi to bio veliki rezultat", kaže Zovko za Net.hr i odmah nastavlja.

"Ono što mene brine je da mi stalno igramo s nekom drugom reprezentacijom. Ne znam koji je razlog da tako veliki broj igračica je odsutno. Znamo za Mićijević, Pijević i Blažević, ali mislim da nemamo ni preveliki broj kvalitetnih igračica da bi se mogli odricati tek tako pojedinih igračica. Pa evo, imamo i primjer da nam je jedna Pletikosić i Pandža i neke druge igraju za druge reprezentacije, a ne za našu. Nismo baš na dobrom putu što se toga tiče", oštro kaže bivši izbornik reprezentacije.

Hrvatska je na kraju priprema za Svjetsko prvenstvo izgubila od Poljske i Senegala.

"Svakako da ne treba gledati prijateljske utakmice kao neki pokazatelj. Ako trener priprema reprezentaciju, onda mora i probati neke stvari. Ne može samo igrati na rezultat, ali kvaliteta je upitna u našoj reprezentaciji. Premali broj kvalitetnih igračica. I ja moram moram priznati da nisam veliki optimist, ali ako je to put neki za neki naredni period za budućnost, onda to može biti opravdanje, ali kao što sam rekao, prelako se odricalo kvalitetnih igračica.

Mi igramo stalno s nekom drugom reprezentacijom, ne najjačom, najboljom što je uvijek bio cilj. Naravno da izbornik mora odlučiti koje su najbolje i najjače i on bira sastav, ali po onome koliko pratimo rukomet, mi imamo puno kvalitetnih igračica koje ne nastupaju za reprezentaciju, a ne znamo zašto", priča nam Zdravko Zovko.

Pogled na ostale reprezentacije. Glavni favoriti?

"Skandinavija predvodi ženski rukomet. Norveška i Danska, a približila im se i Švedska. Tu je i jaka Francuska, a Mađarska je u uzlaznoj putanji. Imamo standardan krug favoritkinja, a mi smo nažalost daleko od toga nakon osvojene medalje u Danskoj. Nakon toga padamo i to je očito. Nadamo se da ćemo u neko dogledno vrijeme uspjeti napraviti reprezentaciju koja bi došla opet u neki top 10 reprezentacija što je veliko", zaključio je Zovko.

