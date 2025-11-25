Pomlađena hrvatska reprezentacija doputovala u Rotterdam: Rukometašice pred velikim izazovom

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doputovala je u utorak u Rotterdam, gdje će odigrati utakmice prve faze Svjetskog prvenstva.

Izbornik Ivica Obrvan imao je velikih poteškoća u sastavljanju popisa, jer su mnoge igračice otpale zbog ozljeda pa će Hrvatska na ovom Svjetskom prvenstvu nastupiti u pomlađenom sastavu u kojem će biti čak sedam igračice koje nemaju iskustvo igranja na ovako velikom natjecanju.

Na poziciji kružne napadačice nema kapetanice Katarine Ježić, kao ni Ane Debelić i Mie Brkić. Svjetsku smotru propuštaju i Petra Marinović, Klara Birtić, Josipa Mamić te Kala Kosovac.

Na popisu od 18 rukometašica debitantice su Lea Zetović, Katja Vuković, Lana Jurina, Iva Bule, Hannah Vuljak, Veronika Babara i Ema Balaško. Ni nova kapetanica Dejana Milosavljević nema previše iskustva igranja na svjetskim prventsvima, kao ni Katarina Pavlović, Tina Barišić, Sara Šenvald i Kristina Prkačin.

Hrvatska na ovom Svjetskom prvenstvu nastupa s pozivnicom te je zbog toga na ždrijebu skupina bila u nepovoljnom položaju pa je dobila iznimno snažne suparnice. Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu A s Rumunjskom, Danskom i Japanom.

Za plasman u drugi krug treba izbjeći zadnje mjesto, ali to neće biti nimalo lak zadatak za Obrvanove izabranice.

Prvi susret će hrvatske rukometašice imati u četvrtak, 27. studenoga (18 sati) s Rumunjskom. Dva dana poslije (20.30 sati) slijedi utakmica protiv Danske, a 1. prosinca (18 sati) će prvi dio grupne faze biti zaključen dvobojem s Japankama.

Ovo će biti deveti nastup Hrvatske na svjetskim prvenstvima. Najbolje ostvarenje hrvatske rukometašice imale su 1997., kad su osvojile šesto mjesto. Od ostalih ostvarenja, vrijedi spomenuti sedmo mjesto iz Brazila 2011. Na dva posljednja natjecanja naše rukometašice se nisu proslavile - 2021. su bile tek na 18. mjestu, a 2023. su završile na 14. poziciji.

Popis hrvatske ženske reprezentacija za SP 2025:

1. Lucija Bešen – RK PODRAVKA (59 nastupa/1 pogodak)

2. Lea Zetović – RK LOKOMOTIVA ZAGREB (5 nastupa/-)

3. Andrea Šimara – RK PODRAVKA (57 nastupa/94 pogotka)

4. Katja Vuković – RK PODRAVKA (12 nastupa/11 pogodaka)

5. Tina Barišić – RK PODRAVKA (29 nastupa/94 pogotka)

6. Dejana Milosavljević – HC DUNAREA BRAILA (54 nastupa/136 pogodaka)

7. Kristina Prkačin – RK PODRAVKA (52 nastupa/52 pogotka)

8. Tena Petika – SV UNION HALLE NEUSTADT (32 nastupa/46 pogodaka)

9. Katarina Pavlović – ALBA FEHERVAR KC (39 nastupa/118 pogodaka)

10. Hannah Vuljak – RK PODRAVKA (7 nastupa/6 pogodaka)

11. Iva Bule – RK DALMATINKA (9 nastupa/18 pogodaka)

12. Iva Zrilić – RK LOKOMOTIVA ZAGREB (9 nastupa/-)

13. Ana Malec – RK LOKOMOTIVA ZAGREB (9 nastupa/7 pogodaka)

14. Lara Burić – RK LOKOMOTIVA ZAGREB (33 nastupa/45 pogodaka)

15. Lana Jurina – ŽRK KOKA (2 nastupa/-)

16. Sara Šenvald – RK PODRAVKA (42 nastupa/40 pogodaka)

17. Veronika Babara – RK PODRAVKA (6 nastupa/6 pogodaka)

18. Ema Balaško – RK LOKOMOTIVA ZAGREB (5 nastupa/-)

