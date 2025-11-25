Nevjerojatni prizori: Kultni hotel nestao u šest sekundi! Ovu metodu bi potpisali i Zagrepčani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OVAKO SE RUŠE NEBODERI /

Nove snimke statičara pokazuju razinu katastrofe koju je Vjesnik doživio. Nakon što je brifirao premijera, ministar graditeljstva je dao jasnije rokove kada bi krenulo rušenje, i to najvjerojatnije miniranjem.

Posljednji su put u Hrvatskoj ovako visoke građevine dinamitom rušene prije četiri godine. Bili su to dimnjaci bivše ciglane na zagrebačkom Črnomercu koje su oštetila dva potresa. Same pripreme za kontrolirano rušenje trajale su 20-ak dana, a upotrebljeno je 35 kilograma eksploziva.

Odabrana je metoda rušenja miniranje rotacijom, a viši dimnjak je imao 62 metra, tek pet metara niži od Vjesnikova nebodera.

A o kolikom je sada izazovu riječ i kako uopće izgleda rušenje nebodera dinamitom u središtu grada?

Donosimo snimke nekih sličnih primjera, u prilogu pogledajte kako su to već radili diljem svijeta.