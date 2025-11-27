Što možemo očekivati od desetkovane Hrvatske na SP-u? Legenda progovara u 'Maksanovom korneru'

ISKREN DO BOLA /

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u četvrtak kreće u svoju svjetsku avanturu u Rotterdamu i to u jednom od najtežih izdanja ikad. U 1. kolu skupine A Svjetskog prvenstva odabranice izbornika Ivice Obrvana igraju protiv Rumunjske. Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO, a tijek dvoboja UŽIVO ćemo pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.