Čupić za RTL Danas najavio veliko Europsko prvenstvo: 'Vjerujem da ćemo opet slaviti'

Rukometaši Sesveta doživjeli su jedan od najtežih poraza ove sezone. Nekad reprezentativni suigrači, a danas trenerski suparnici, Igor Vori i Ivan Čupić, dirigirali su Sesvetama i Vardarom koji je projurio kroz Jelkovec s uvjerljivih 38:24. Više za RTL Danas donosi Helena Barić.

Već od prvih minuta bilo je jasno – Vardar Ivana Čupića stigao je u Zagreb po sigurna dva boda.

Nakon samo 12 minuta, rezultat je bio 11:4 za goste. Sesvećani su pokušavali, ali tempo Makedonaca bio je jednostavno neuhvatljiv.

"Raspad sistema jednostavno je raspad sistema. U svim segmentima igre su nas nadigrali. Znači, hoćeš obrambeno, hoćeš napadački. Prvo poluvrijeme mislim da smo napravili dva faula, prolazili su jednostavno kroz nas. U napadu smo imali zajedno što šuteva, što tehničkih grešaka - četrdeset i jedna ili dvije. Što je za za bilo kakvu utakmicu... Ma uopće ne nemam komentara, a jednostavno smo izgorjeli, pukli."

Momčad Igora Vorija nikako nije mogla pronaći ritam. U prvom poluvremenu primili su čak 23 gola uz skromnih 42 posto realizacije. Vardar je pogađao – gotovo sve.

Predvodio ih je Uroš Mitrović sa sedam pogodaka, a raspoložen je bio i poljski vratar Walach, koji je u ključnim trenucima zaključao svoja vrata. Kod Sesveta najbolji su bili Ivan Dumenčić s pet i Patrik Hršak s četiri pogotka.

"Jako smo mlada ekipa i nekako nismo znali izaći iz ovog kanala u koji smo koji smo upali od starta na kraju drugog poluvremena smo krenuli čak i dosta dobro, ali smo onda i ispromašivali sve što smo mogli milijardu zicera."

Protiv ovako raspoloženog protivnika, mjesta za pogreške jednostavno nije bilo. Gosti su prednost dizali do ogromnih +17, a tek u završnici, kada je Čupić uveo drugu postavu, rezultat se donekle stabilizirao.

"Pokazali smo i svim mogućim protivnicima gdje nam je mjesto. Što možemo od sebe očekivati, ali i normalno što od sebe treba popraviti. Ali, evo igračima sam rekao i prije utakmice i na kraju da sam beskrajno sretan i da mi je srce veliko kad vidim ovako moje momke da se bore, bacaju na glavu svih 60 minuta."

Završilo je tako 38:24 u Plavoj tvrđavi. Vardar je ovom pobjedom osigurao prolazak u sljedeću fazu natjecanja i ostao na vrhu skupine s osam bodova. A Čupić se dolaskom u Zagreb osvrnuo i na nadolazeće Europsko prvenstvo.

"Prije svega da budu živi i zdravi, da dočekaju što spremniji prvenstvo i cijela Hrvatska i ja bit ćemo veliki navijači i vjerujem da ćemo opet slaviti i da ćemo opet uživati u lijepom rukometu i finim rezultatima."

A Sesvete ostaju na trećem mjestu skupine i sve će se odlučivati u Švedskoj protiv Kristianstada.