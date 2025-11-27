Olujna bura paralizirala obalu, zatvorila ceste: Vozači zarobljeni u vrtlogu vjetra

EKSTREMNI UDARI /

Koliko je olujna škura bura ovoga puta zatvorila cesta u priobalju ili prekinula brodskih i trajektnih i brodskih linija prema otocima teško je i izbrojati.

Putnicima koji se nađu u vrtlogu snažnog vjetra ponekad se teško snaći, pa nerijetko sjede u automobilima uz cestu. Takvima zna pomoći i televizijska ekipa.

Podvelebitska dionica autoceste ponovno nije prohodna. Bura je jutros potpuno zatvorila i prije svitanja u 4.35.

Iako postoji cestovna prometna signalizacija za obilazak, stranci koji se pouzdaju u GPS često zapnu oko Maslenice gdje je osim autoceste zatvorena i državna cesta od Maslenice prema Zatonu Obrovačkom.

-Idemo u posjetu rođacima u Zagreb i u Lovincu, u Lici, a dolazimo s obale Jadranskog mora. Cesta je zatvorena. Zašto? (Zato što je tako jak vjetar) OK, vidim - kaže Greg Zdunic koji je došao iz daleke Kanade i vozi ret-a-car automobil, a Mađar Atila Juras sjedi sam u automobilu: - Želio bih ići u Mađarsku, ali ne znam kako.

Izgubljenima znaju pomoći i novinari na zadatku kao ovoga puta naša televizijska ekipa, ali puno češće su to u prilici ophodari autoceste iz obližnjeg HAC-ovog Centra Maslenica.

- Dešava se da ljudi gledaju navigaciju, prate navigaciju, a ne prate znakove i samo se u krug vrte tako reći i onda uz pomoć djelatnika i naših i policije oni ih upute na obilazne pravce, pa nakon nekog vremena ipak pronađu alternativni pravac - kaže Tomislav Baričević iz Odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC-og Centra Maslenica.

Iako sve izgleda naoko pusto jer su udari vjetra na vijaduktima ispod Velebita i do 160 kilometara na sat, poneki vozač unatoč zabrani zna zalutati na autocestu. Zato su ophodnje redovite i kada je dionica zatvorena.

- Oni su postavili signalizaciju, znači poprate kako ne bi eventualno bio kakav predmet kojega je bura nanijela na kolnik, ovaj otvoreni dio. I ako zateknu nekog vozača, upute ga znači prema naplati - dodaje Baričević.

Silina hladnog vjetra zatvorila je tradicionalno i Jadransku magistralu od Senja do Svete Marije Magdalene, a u prekidu su bile i brojne brodske i trajektne linije duž cijele obale.

U prekidu je i trajektna linija Prizna – Žigljen, a zatvoren je i Paški most. Ovdje su sada udari vjetra veći od 160 kilometara na sat. U ovakvim danima Pag ponovno postaje otok. Tako blizu, a tako daleko od kopna.

Na sjevernom Jadranu bura je jednako pravila probleme u prometu, pa su preko Krčkog mosta mogli samo osobni automobili. U Bakarcu je pjenila more i dizala uvis posolicu, a brodice je jedva štitio lukobran.

"Škura" bura s tamnim oblacima nosila ja sa sobom u naletima i susnježicu.

- Škura ili ciklonalna bura javlja se prolaskom ciklone duž Jadrana dalje na jugoistok. Upravo to se dogodilo ovih dana. Naime, u Jonskom moru je jedan ciklonalni vrtlog koji tako "zabacuje" vlažan zrak do naših krajeva ujedno povlačeći sa sjevera kontinenta onaj hladniji. Ta kombinacija donosi oblačne prilike u cijeloj zemlji - pojašnjava meteorolog RTL Televizije Dorian Ribarić kako snijeg nošen snažnim vjetrom dospije do obale, pa čak i otoka.

Do značajnijeg slabljenja vjetra doći će tek u drugom dijelu petka i u noći na subotu, a tek nedjelja donosi smirenje.