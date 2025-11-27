Uspon i pad Andrije Mikulića: Evo što je tvrdio kada je došao na čelo Državnog inspektorata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tko je Andrija Mikulić? Vodio je zagrebačku organizaciju HDZ-a, bio je aktivan u lokalnoj politici. No, u političku orbitu vinuo ga je Andrej Plenković - kada ga postavio na čelo jedne od najmoćnijih institucija u zemlji.

Na čelo inspektorata moćni je HDZ -ovac došao u travnju 2019. Ovako je govorio tada:

"Državni inspektorat neće biti samo represivni aparat i neće biti. On će prije svega funkcionirati na načelima prevencije i edukacije", govorio je Andrija Mikulić.

Stav - i to negativan o njegovu preuzimanju važne institucije imao je njegov prethodnik, ali i oporba.

Željko Jovanović je rekao da se ismijava demokracija, Sabor i hrvatski građani, a Marko Sljadoljev: '"Mi se bojimo da će te inspekcije biti usmjerene na političkoj razini"

Prije nego što je došao na čelo inspektorata, Mikulić je obnašao dužnost predsjednika zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačke organizacije HDZ-a te podržavao brojne poteze Milana Bandića.

"Bitno je da HDZ da po drugi puta u zadnjih 17 godina ima predsjednika Skupštine grada Zagreba, dakle drugog parlamenta RH" govorio je Andrija Mikulić.

U imovinskoj je kartici prijavio plaću od 4257 eura, kuću na moru, dionice Dalekovoda te kao strastveni lovac pravi pozamašan popis vatrenog oružja. Ovako je prije dvije godine govorio o valu poskupljenja i inspekcijama u trgovinama.

"Dakle mi stalno pričamo o neopravdanom podizanju cijena ukoliko se to utvrdi. Ne možete vi dizati samo cijenu tako zato što se vama cijena diže", kazao je Andrija Mikulić.

A od jutra traju postupak uhićenja sad već bivšeg glavnog državnog inspektora koje je svoj epilog dobilo u poslijepodnevnim satima.