FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOĆNI HDZ-OVAC /

Uspon i pad Andrije Mikulića: Evo što je tvrdio kada je došao na čelo Državnog inspektorata

Tko je Andrija Mikulić? Vodio je zagrebačku organizaciju HDZ-a, bio je aktivan u lokalnoj politici. No, u političku orbitu vinuo ga je Andrej Plenković - kada ga postavio na čelo jedne od najmoćnijih institucija u zemlji.

Na čelo inspektorata moćni je HDZ -ovac došao u travnju 2019. Ovako je govorio tada:

"Državni inspektorat neće biti samo represivni aparat i neće biti. On će prije svega funkcionirati na načelima prevencije i edukacije", govorio je Andrija Mikulić.

Stav - i to negativan o njegovu preuzimanju važne institucije imao je njegov prethodnik, ali i oporba.

Željko Jovanović je rekao da se ismijava demokracija, Sabor i hrvatski građani, a Marko Sljadoljev: '"Mi se bojimo da će te inspekcije biti usmjerene na političkoj razini"

Prije nego što je došao na čelo inspektorata, Mikulić je obnašao dužnost predsjednika zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačke organizacije HDZ-a te podržavao brojne poteze Milana Bandića.

"Bitno je da HDZ da po drugi puta u zadnjih 17 godina ima predsjednika Skupštine grada Zagreba, dakle drugog parlamenta RH" govorio je Andrija Mikulić.

U imovinskoj je kartici prijavio plaću od 4257 eura, kuću na moru, dionice Dalekovoda te kao strastveni lovac pravi pozamašan popis vatrenog oružja. Ovako je prije dvije godine govorio o valu poskupljenja i inspekcijama u trgovinama.

"Dakle mi stalno pričamo o neopravdanom podizanju cijena ukoliko se to utvrdi. Ne možete vi dizati samo cijenu tako zato što se vama cijena diže", kazao je Andrija Mikulić.

A od jutra traju postupak uhićenja sad već bivšeg glavnog državnog inspektora koje je svoj epilog dobilo u poslijepodnevnim satima.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.11.2025.
19:35
Dajana Šošić
Andrija MikulićGlavni Državni InspektorUhićenjeUskok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx