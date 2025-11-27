A1 u kolapsu! Udari bure čak 160 km/h: Iz HAC-a otkrili što vozači mogu očekivati

Jaka i olujna bura stvara velike probleme u Hrvatskoj. U cestovnom prometu brojna su ograničenja. Zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak za osobna vozila je preko čvora Zadar istok-Obrovac-Gračac -čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac -Kistanje-Knin-Gračac-čvor Sveti Rok.

Kad će bura slabjeti i što vozači dalje mogu očekivati? Iz operativnog centra na Maslenici javila se reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić s najnovijim informacijama te je razgovarala Tomislavom Baričevićem iz odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC-a

Potvrdio da nam je bura jutros dosezala ekstremne vrijednosti.

"Najjači udari izmjereni su na vijaduktu Božići i iznosili su do 160 kilometara na sat. Zbog takvih uvjeta nije bilo moguće držati promet otvorenim ni za jednu skupinu vozila. Smirivanje vjetra očekuje se u noćnim satima ili pred jutro, kada bi se autocesta mogla otvoriti barem za osobne automobile. Tijekom sutrašnjeg dana moguće je potpuno otvaranje za sav promet, ako se trend smirivanja nastavi", kazao je Baričević.

Krive navigacije, ne signalizacija

Na Maslenici se trenutno nalazi velik broj kamiona koji čekaju nastavak puta. Baričević pojašnjava da dio problema stvara oslanjanje profesionalnih vozača isključivo na digitalne navigacijske sustave:

“Signalizacija je postavljena uredno, svi obilazni pravci jasno su označeni – i na terenu i na aplikacijama. No neki vozači prate navigaciju, a ne prometne znakove. Tada se zna dogoditi da kruže između čvorova, pa ih moraju usmjeriti na obilazne rute i naša ophodnja i policija, a ponekad i lokalni stanovnici.”

Ophodari rade kao i uvijek – i kad je cesta zatvorena

Na terenu su i ophodari HAC-a, čiji posao ne prestaje ni kada je promet zatvoren. Baričević opisuje da njihov zadatak ostaje isti.

“Ophodari uredno obavljaju svoje ophodnje, bez obzira na to što je dionica zatvorena. Kad naiđu na zaustavljena vozila, uz pomoć signalizacije upućuju ih prema naplati i na alternativne pravce. Rade sve što inače rade i u redovnim uvjetima.”

Iako je dionica od jutra zatvorena, Baričević navodi da je dan protekao mirno:

“Od jutra je zatvorena dionica. I nismo imali problema.