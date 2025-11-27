Kiša, grmljavina, snijeg i olujna bura: Meteorologinja otkrila kada će se smiriti vrijeme

U četvrtak sa zapada jača utjecaj polja visokog tlaka zraka, no zadržavanje ciklone nad Jonskim morem ne dopušta potpuno smirivanje vremena, štoviše velika razlika u tlaku između srednje Europe i Sredozemlja za posljedicu će imati vrlo vjetrovito vrijeme, posebno na Jadranu. No, s ciklonom će i dalje do nas stizati vlažniji zrak, smirivanje oborina očekuje se prema večeri.

Prijepodne umjereno do pretežno oblačno te vjetrovito, osobito u gorju i na Jadranu gdje će puhati jaka i olujna, na udare podno Velebita i orkanska bura. Dok će u središnjim i istočnim predjelima prevladavati suho vrijeme, povremenog će snijega biti u gorju, a na moru kiše, mjestimice i uz grmljavinu. Jutro na kopnu hladnije, temperatura od -1 do 4 °C, na moru podjednaka današnjoj, između 6 i 10 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz puno oblaka, a smanjenje naoblake najprije će se primijetiti uz granicu sa Slovenijom. Bit će prohladno uz umjeren, u gorju i jak sjeveroistočnjak te temperaturu oko 6 °C. Većinom oblačno bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vrlo slabe oborine moguće su uglavnom u gorju.

Uz umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar također hladno, dakle baš dojam zimskog vremena, naime najviša temperatura bit će oko 5 °C. Prohladno uz jaku i olujnu buru bit će i u Dalmaciji gdje će i poslijepodne biti prevladavajuće oblačno, a još će u početku mjestimice kiša, prema jugu moguće i uz grmljavinu, no ipak do večernjih sati će prestati. U unutrašnjosti će u gorju padati snijeg. Vrlo vjetrovito bit će poslijepodne na zapadu zemlje. Bura će biti jaka i olujna, pod Velebitom orkanska. U Istri će se već razvedravati, no drugdje oblačnije, posebno u gorju gdje će još mjestimice biti slabog snijega, ponajprije u dijelovima Like. Bit će hladno, u gorju s temperaturom oko 0 °C, a na moru od 6,7 °C u podvelebitskom dijelu do 12 °C na otocima.

Idućih dana na kopnu i moru

Do kraja tjedna u većini predjela suho, slabe oborine bit će tek povremeno u dijelovima istočne Posavine i Podunavlja u petak i subotu. Početkom novog tjedna raste vjerojatnost za novu promjenu vremena. Dnevna temperatura od nedjelje u blagom porastu.

Na Jadranu iduća dva dana većinom suha i uz dosta sunčanih razdoblja, osobito u subotu kada će bura značajno oslabjeti. U nedjelju već ponovno jugo, porast naoblake, te do kraja dana ponegdje i malo kiše što najavljuje promjenljiviji početak novog tjedna.