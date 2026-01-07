Francuzi pripremaju odgovor Trumpu: Radimo na planu odgovora ako SAD krene na Grenland

Francuska zajedno sa svojim partnerima priprema plan odgovora u slučaju da Sjedinjene Države pokušaju preuzeti Grenland, izjavio je u srijedu francuski ministar.

Takav američki potez protiv dugogodišnjeg saveznika, Danske, mogao bi ozbiljno narušiti odnose između dviju strana Atlantika.

Istovremeno, napetosti bi se proširile unutar NATO saveza i produbile nesuglasice između Donalda Trumpa i europskih čelnika.

Suradnja

Ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao je da će se ta tema pokrenuti na sastanku s ministrima vanjskih poslova Njemačke i Poljske kasnije tijekom dana.

"Želimo poduzeti mjere, ali to želimo učiniti zajedno s našim europskim partnerima", rekao je na radiju France Inter.

Čelnici europskih sila i Kanade zbili su ovog tjedna redove oko Grenlanda, ustvrdivši da taj arktički otok pripada njegovu narodu.

Otok je ključan

Trump je posljednjih dana ponovio da želi preuzeti kontrolu nad Grenlandom. Ideja je to koju je prvi put iznio 2019. tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući.

Tvrdi da je otok ključan za američku vojnu strategiju i da Danska ne čini dovoljno da ga osigura.

Bijela kuća je u utorak izjavila da Trump raspravlja o opcijama za stjecanje Grenlanda, uključujući potencijalnu upotrebu američke vojske unatoč europskim prigovorima.

Mogućnost invazije

Barrot je sugerirao da je šef američke diplomacije isključio američku vojnu operaciju.

"Jučer sam osobno razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom (...) koji je potvrdio da to nije pristup koji je usvojen... isključio je mogućnost invazije (na Grenland)", rekao je.

Američka vojna operacija tijekom vikenda u kojoj je zarobljen predsjednik Venezuele izaziva zabrinutost da bi Grenland mogao čekati sličan scenarij.

Raspravljaju o stjecanju Grenlanda

Visoki američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je ovog tjedna da Trump i njegovi savjetnici raspravljaju o raznim načinima stjecanja Grenlanda, uključujući kupnju. Grenland i Danska poručili su da otok nije na prodaju.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeldt zatražili su hitan sastanak s Rubiom kako bi razgovarali o situaciji.

"Željeli bismo u razgovor dodati malo finesa. Prepirka vikanjem mora ustupiti mjesto dijalogu. I to odmah", napisao je Rasmussen u objavi na društvenim mrežama.

