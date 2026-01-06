Bijela kuća: 'Trump razmatra mogućnosti stjecanja Grenlanda. Vojska je uvijek opcija'

Američki predsjednik Donald Trump i njegov tim raspravljaju o mogućnostima stjecanja Grenlanda, a uporaba američke vojske u ostvarivanju tog cilja „uvijek je opcija”, priopćila je Bijela kuća u utorak, javlja Reuters.

Trumpova ambicija da stekne Grenland kao strateško američko središte na Arktiku, gdje raste interes Rusije i Kine, ponovno je oživjela posljednjih dana nakon uhićenja venezuelskoga predsjednika Nicolása Madura od strane SAD-a. Grenland je više puta izjavio da ne želi biti dio Sjedinjenih Američkih Država.

Bijela kuća je u priopćenju, odgovarajući na upite Reutersa, navela da Trump stjecanje Grenlanda vidi kao prioritet nacionalne sigurnosti SAD-a, nužan kako bi se „odvratilo naše protivnike u arktičkoj regiji”.

'Korištenje vojske je uvijek opcija'

„Predsjednik i njegov tim raspravljaju o nizu opcija za ostvarenje ovog važnog vanjskopolitičkog cilja, a naravno, korištenje američke vojske uvijek je opcija kojom glavni zapovjednik raspolaže”, poručila je Bijela kuća.

Visoki američki dužnosnik rekao je da su rasprave o načinima stjecanja Grenlanda aktivne u Ovalnom uredu te da savjetnici razmatraju različite mogućnosti.

Snažne izjave potpore Grenlandu od strane čelnika NATO-a nisu odvratile Trumpa, rekao je dužnosnik.

„To neće nestati”, rekao je dužnosnik o predsjednikovoj namjeri da stekne Grenland tijekom preostale tri godine njegova mandata.

Izravna kupnja?

Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da opcije uključuju izravnu kupnju Grenlanda od strane SAD-a ili sklapanje Sporazuma o slobodnoj asocijaciji (Compact of Free Association) s tim teritorijem. Takav sporazum ne bi u potpunosti ispunio Trumpovu ambiciju da otok s 57.000 stanovnika postane dio SAD-a.

Potencijalna kupovna cijena nije navedena.

„Diplomacija je uvijek predsjednikova prva opcija u svemu, kao i sklapanje dogovora. On voli dogovore. Dakle, ako se može postići dobar dogovor za stjecanje Grenlanda, to bi mu zasigurno bio prvi instinkt”, rekao je dužnosnik.

Dužnosnici administracije tvrde da je otok ključan za SAD zbog nalazišta minerala važnih za visokotehnološke i vojne primjene. Ti resursi zasad ostaju neiskorišteni zbog nedostatka radne snage, slabe infrastrukture i drugih izazova.

