Orešković o prosvjedu AHSP-a protiv Dežulovića: 'Božinoviću, zaustavi ovu turneju maltretiranja'

Autohtona Hrvatska stranka prava (A-HSP) najavila je za sutra prosvjed u Splitu protiv novinara Borisa Dežulovića. Povod su, kako navode, Dežulovićevi 'napadi na Domovinski rat, Hrvate i Hrvatsku'.

Najavljeni prosvjed, na čelu s Draženom Kelemincem, trebao bi se održati na adresi na kojoj žive Dežulovićevi roditelji koji su u devedesetim godinama, a gdje on sam ne stanuje već 40 godina.

O ovoj se situaciji oglasila saborska zastupnica Dalija Orešković, ispred čijeg je stana AHSP u studenom održala prosvjed zbog, kako su rekli, njezine 'napade na dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona' te 'napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku'.

'Dosta je širenja netrpeljivosti'

"Prosvjed ispred moga doma je bio prvi, a prosvjed ispred doma u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića morao bi biti posljednji. Dosta je širenja netrpeljivosti i mržnje! Ustrašenog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića još jednom javno pozivam da Keleminčevu turneju uznemiravanja i maltretiranja građana zaustavi", napisala je Orešković u svojoj objavi na Facebooku.

Navela je da će, ako se ovakvi prosvjedi ne zaustave, smatrati da im ne prijeti Keleminac, već sam Andrej Plenković.

"Ovi prosvjedi su čista prijetnja, zamaskirana u slobodu javnog okupljanja i prosvjeda. Primitivizam, a ne domoljublje. Pravo Keleminca na javno okupljanje i prosvjed prestalo je onog trena kada se iz najave i poziva jasno vidio motiv", nastavila je Orešković.

Kazala je se već nakon prvog prosvjeda trebao protiv Keleminca pokrenuti kazneni postupak zbog kaznenog djela iz članka 325. Kaznenog zakona. Međutim, kako navodi, 'Plenkovićev režim' mu je dao zaštitu i 'odriješene ruke da nastavi dalje'.

"Ti prosvjedi su napadi na sve nas i na naše domove, a ne samo na one protiv kojih se prosvjeduje. Ništa drugo nego javno širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji ne vole Thompsonovu Bojnu Čavoglave, ustašku ikonografiju, i ustaške pokliče, širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji su druge narodnosti i druge vjere, kao i širenje netrpeljivosti i mržnje prema onima koji jesu Hrvati i katolici, ali ne u standardu kojeg mjere crne košulje i HOS-ovci.", ističe Orešković.

'Ovo je režim'

"Prosvjed ispred doma u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića test je licemjernosti Andreja Plenkovića. Unatoč svemu što se u državi i društvu događa posljednjih godinu dana, on oporbu optužuje za nastale podjele, ponavljajući da oporba izmišlja ustaše. Roditelji Borisa Dežulovića nisu u oporbi i ne djeluju u javnom prostoru.

Vlast koja nije u stanju čuvati dostojanstvo i mir, osobito starijih i ranjivih građana, međusobno poštovanje unatoč razlikama, moralne i društvene vrijednosti kao i pravni poredak u državi, nije demokratska vlast, već režim. Režim u čije ime i za čiji račun Keleminac trešti Za dom spremni.

Takvom režimu se moramo suprotstaviti, jedni s drugima solidarni! Ono s čim Keleminac maše, nisu naše vrijednosti, niti zastava Republike Hrvatske", stoji u objavi Dalije Orešković na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalija Orešković se našalila: 'Nikada za Valentinovo nisam bila toliko napaljena'