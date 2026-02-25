Žestoka reakcija nakon govora Dalije Orešković: 'Monstruozno, ovo je poziv na likvidaciju'

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar u srijedu se osvrnuo na jučerašnji govor zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) za saborskom govornicom usmjeren ka HDZ-ovcima, koji je ocijenio "govorom mržnje s pozivom na likvidaciju" te pozvao da ga se u javnosti snažno i nedvosmisleno osudi.

"Jučer smo u Hrvatskom saboru, nakon mjeseci govora mržnje, svjedočili nečemu neviđenom, monstruoznoj optužbi od strane zastupnice Dalije Orešković prema demokratski i legitimno izabranoj vlasti, gdje su čak i okviri govora mržnje, nažalost, i prijeđeni", istaknuo je Mažar na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru pa citirao dio govora zastupnice DOSIP-a koji je u utorak izrekla za saborskom govornicom na slobodnu temu, a usmjeren ka vladajućoj stranci, koje je optužila da "kreću prema putu fašista".

A kazala je da "kada bi se takvima poklopile životne okolnosti, primjerice, radi ostanka na vlasti, mene ne bi začudilo da su protiv svoga naroda u stanju raditi i gore stvari od ovoga što gledamo danas, pa i gore zločine kakvih smo se nagledali u povijesti". Mažar je uz to podsjetio na "kontinuitet govora mržnje Dalije Orešković".

'Prešla sve granice'

"Sjetimo se, usporedila je predsjednika Vlade, kojemu su građani tri puta dali povjerenje, s Adolfom Hitlerom, pola milijuna ljudi na Thompsonovu koncertu etiketirala je hipodromskim kopitima, za Franju Tuđmana i branitelje rekla je da su to samo metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana, Jean Michele Nicollier je za nju bio običan plaćenik. Rekla je i da s HDZ-ovcima treba postupati kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata", kazao je Mažar.

Naglasio je da je Orešković sada, kada je "usporedila sve članove HDZ-a sa zločincima i ustašama", prešla sve granice. Ono što su jučer mediji okarakterizirali kao nekakvu svađu u Saboru bio je govor mržnje s pozivom na likvidaciju, ustvrdio je Mažar te pozvao da se to "snažno i nedvosmisleno" osudi u javnom prostoru.

"Ovo je poziv na fizičko nasilje. Orešković ima svoje pobornike, pratitelje na društvenim mrežama, i postavlja se pitanje hoćemo li ovako komunicirati u javnom prostoru, hoćemo li sve s lijeve strane sabornice nazvati bleiburškim koljačima? Pa dokle tako, gdje ovo vodi?", upitao je.

'Ako se poziv prelije na ulice...'

To, naglasio je Mažar, mora biti jasno, nedvosmisleno i snažno biti osuđeno u javnom prostoru. "Jer ukoliko se ovaj poziv prelije na ulice, u stvarnost, onda će biti kasno i za ovu komunikaciju i za razum", ocijenio je HDZ-ov zastupnik.

Dodao je kako društvu koje je prošlo rat, tranziciju i duboke podjele ne trebaju osobe koje koriste svaku raspravu za moralni ultimatum nego političari koji znaju stati, spustiti ton i znaju prepoznati s druge strane ljude, a ne neprijatelje. Bez obzira na političke sukobe i različita razmišljanja, dodao je, mora postojati granica.

"Predsjednik Hrvatskog sabora je bio eklatantan oko antifašizma kao borbe tijekom Drugog svjetskog rata, a onda i komunističkog režima koji je bio zasnovan na zločinima. Ja se ne sjećam da je kolegica Orešković ikada osudila komunistički režim zbog kojeg su deseci tisuća hrvatskih obitelji ostali bez očeva, majki, djece", rekao je.

Upitan o stabilnosti koalicije, Mažar je kratko kazao da će se o tome tijekom dana razgovarati s obzirom na najavljeni sastanak parlamentarne većine.

