Traži pomoć zbog djevojke koja ga pretvara u robota u krevetu: 'Daje mi naredbe'

Jedan se muškarac u očaju obratio za pomoć poznatoj savjetnici za intimne probleme, Jane O’Gorman, tvrdeći kako ga partnerica želi pretvoriti u "seksualnog robota".

U svom emailu, objavljenom u Daily Staru, opisuje tamnu stranu veze u kojoj je ljubav zamijenjena opsesivnom kontrolom, od izbora odjeće do detaljnih uputa tijekom spolnog odnosa.

Kontrola nad svakim aspektom života

Muškarac svoju djevojku opisuje kao perfekcionisticu opsjednutu kontrolom nad svakim dijelom njegova života. "Uvjerena je da moram održavati točno određenu tjelesnu težinu te me posramljuje zbog debljine ako se udebljam i samo nekoliko kilograma. Sama bira moju odjeću pa čak mi i oblikuje frizuru. Tijekom svakog seksa ona vodi glavnu riječ, a ja moram raditi isključivo ono što mi nalaže – govori mi gdje da ljubim, gdje da dodirujem i da budem snažniji, poput programiranog robota", objašnjava.

S godinama ga je, kako tvrdi, postupno odvojila od prijatelja pa se sada druži isključivo s njezinom širom obitelji. Svaki spomen posjeta njegovim roditeljima nailazi na izgovore. "No ako ja negdje odem sam, ona se duri. U više me navrata optužila da svoju obitelj volim više od nje. Istina je da ne voli kada nam drugi ljudi dolaze u kuću. Otvoreno priznaje da joj je draže kada smo samo nas dvoje. Kuću smo renovirali od temelja do krova i izgleda odlično, a ja bih je volio pokazati obitelji i prijateljima. Ipak, svaki put kad predložim večeru ili druženje, ona prigovara, a ako netko dođe nenajavljeno, ponovno se duri", dodaje.

Muškarac priča i kako je njegova partnerica nedavno bila izrazito nepristojna prema njegovom starom prijatelju koji je svratio s božićnim poklonom. "Ponudio sam mu piće i zadržao se manje od sat vremena, no moja djevojka bila je bijesna. Ljutito je lupala po kući s usisavačem poput razmaženog djeteta, sve dok mu nije postalo toliko neugodno da je otišao", navodi.

Na kraju je savjetnicu zamolio za savjet: "Ne želim više živjeti na ovaj način. Često se osjećam izolirano, osobito kada stavi slušalice i još jednom krene čistiti kuću od početka do kraja. Kako da je smirim i potaknem da postane otvorenija, toplija i društvenija, kad se s godinama čini da je sve gora?".

Savjet stručnjakinje

Jane O’Gorman mu je odgovorila bez okolišanja, ističući ozbiljnost situacije: "Vaša partnerica vas emocionalno zlostavlja. Ona je klasičan primjer kontrolora koji vas je sustavno lišio samopouzdanja kako bi vas mogla oblikovati u osobu kakvu ona želi. Vaš identitet je izbrisan".

"Vrijeme je da povratite kontrolu nad vlastitim životom. Morate joj reći da je gotovo s tim. Počnite s malim, ali odlučnim koracima. Nazovite svoje roditelje i dogovorite posjet. Javite se starom prijatelju na piće. Odjenite što god želite. Ako ona prigovori, recite joj da ste odrasla osoba. Morate joj jasno reći da se stvari moraju promijeniti jer više ne možete živjeti ovako.

Objasnite joj da je veza partnerstvo, a ne diktatura i da vas mora početi poštovati kao pojedinca. Predložite joj zajedničko savjetovanje kako biste riješili ove duboke probleme. Ako odbije pomoć, naruga se vašim osjećajima ili odbije promijeniti svoje ponašanje, morate ozbiljno razmisliti o odlasku. Nitko ne zaslužuje biti tretiran kao nečija marioneta ili robot, ni u krevetu ni izvan njega", poručuje savjetnica.

