Neočekivan poraz Perišićeva PSV u gostima

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 64. minute za PSV iz Eindhovena u iznenađujućem 1-2 gostujućem porazu od Volendama u susretu 23. kola nizozemskog prvenstva.

Van Cruijsen (67) je doveo Volendam u prednost, Man (82) je poravnao samo da bi Oehlers (87) osigurao tri boda domaćima.

PSV je usprkos ovom porazu uvjerljivo vodeći sa 59 bodova, 17 više od drugog Feyenoorda, dok je Volendam skočio na 14. mjesto sa 24 boda, sedam više od 16. Telstara koji je na mjestu koje vodi u kvalifikacije za ostanak.

