FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EREDIVISIE /

Neočekivan poraz Perišićeva PSV u gostima

Neočekivan poraz Perišićeva PSV u gostima
×
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

PSV je usprkos ovom porazu uvjerljivo vodeći sa 59 bodova, dok je Volendam skočio na 14. mjesto sa 24 boda, sedam više od 16. Telstara koji je na mjestu koje vodi u kvalifikacije za ostanak.

13.2.2026.
22:32
Hina
Anp/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 64. minute za PSV iz Eindhovena u iznenađujućem 1-2 gostujućem porazu od Volendama u susretu 23. kola nizozemskog prvenstva.

Van Cruijsen (67) je doveo Volendam u prednost, Man (82) je poravnao samo da bi Oehlers (87) osigurao tri boda domaćima.

PSV je usprkos ovom porazu uvjerljivo vodeći sa 59 bodova, 17 više od drugog Feyenoorda, dok je Volendam skočio na 14. mjesto sa 24 boda, sedam više od 16. Telstara koji je na mjestu koje vodi u kvalifikacije za ostanak. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor najtraženiji vatrogasac na svijetu: Londonski pijetao je u opasnosti

PsvEredivisie
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx