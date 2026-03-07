Sudar u Požegi: Mladić je napravio gadnu grešku upravljajući teretnim autom

U petak oko 7.50 sati u Požegi, na raskrižju ulica Industrijska i Šokačka, dogodila se prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđene dvije osoba.

Naime, prema pisanju policije, 19-godišnji vozač je upravljao teretnim automobilom te pri skretanju ulijevo nije propustio vozilo iz suprotnog smjera koje je zadržavalo smjer kretanja. Tim osobnim vozilom je upravljala 26-godišnjakinja i udarilo je prednjom lijevom stranom u prednju stranu vozila kojim je upravljao 19-godišnjak.

Srećom, u nesreći su vozačica i vozač lakše ozlijeđeni. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave požeško-slavonske dogodile su se prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestima Kaptol i Kukunjevac te bijeg s mjesta prometne nesreće u Pleternici u Ulici bana Josipa Jelačića.