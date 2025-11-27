FREEMAIL
VELIKA AKCIJA

Borba s vatrom: Vatrogasci u Sesvetama, 13 vozila kod gorućeg skladišta

Skladište guma u Sesvetama zahvatio je požar u četvrtak oko 13 sati. Zagrebački vatrogasci su na terenu. Iz Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba za net hr su potvrdili da ima ozlijeđenih radnika. Intervenirala je i Hitna pomoć. 

"Gore gume u skladištu, odnosno hali površine 15x15 metara u u Zagrebačkoj ulici. Iznad skladište se izdiže otvoreni plamen", javili su vatrogasci.

Na teren je upućeno 13 vatrogasnih vozila. "Dva su radnika pregledana i OK su", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba. U video prilogu pogledajte borbu s požarom.

27.11.2025.
15:36
danas.hr
SkladišteGumePožarSesvete
