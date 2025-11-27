Split u problemu zbog obilnih kiša: 'Prokuhavajte vodu prije konzumacije!'

Zbog obilnih kiša na području Splita i dalje je prisutno zamućenje izvorišta rijeke Jadro, pa splitski Vodovod i kanalizacija (VIK) preporučuje da bolesne i osjetljive osobe, mala djeca te starije osobe prokuhavaju vodu prije konzumacije.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti, navodi u priopćenju VIK.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora adekvatna, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

Stručnjaci preporučuju prokuhavanje

O rezultatima analize VIK-ova Laboratorija za pitke vode obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo, čiji stručnjaci preporučuju mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Iz VIK-a su također izvijestili da se nastavlja alternativna opskrba vodom za piće autocisternama i i vodospremnicima na više lokacija u Splitu, Solinu, Kaštelima i Trogiru.

Na stranici VIK-a objavljen je raspored današnje alternativne opskrbe vodom za piće autocisternama i vodospremnicima. Cisterna s pitkom vodom obilazi po Splitu devet lokacija, a transporter s vodospremnikom od 1000 litara vode obilazi više lokacija po Splitu i području Solina, Kaštela i Trogira.

Krajem prosinca prošle godine potpisan je ugovor o izgradnji pročistača pitke vode na izvorištu Jadra. Investicija u taj strateški projekt iznosi oko 41 milijun eura, a radovi bi trebali biti završeni u roku tri godine, podsjeća VIK.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za još čaroban Božić na imanju Salaj, vlasnik otkrio kako je cijela priča počela