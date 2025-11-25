FREEMAIL
KIŠA NAPRAVILA PROBLEM /

Voda u dijelu Hrvatske nije za piće: Objavljene upute, stabilizacija se ne očekuje uskoro

Foto: Shutterstock/ilustracija

Kiša i dalje pada pa se ne očekuje uskoro stabilizacija vode na izvorima

25.11.2025.
9:52
Hina
Shutterstock/ilustracija
Velika količina kiše na vrgoračkom području u protekla dva dana povećala je dotok podzemnih voda što je prouzrokovalo zamućenje vode na izvorištima Banja i Butina, iznad propisanih vrijednosti pa voda u Vrgorcu nije za piće.

Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. je na svojim službenim stranicama objavio preporuku Nastavnog zavoda javnog zdravstva da se voda za piće prije uporabe prokuha, posebno voda za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Stabilizacija se ne očekuje uskoro 

Kiša i dalje pada pa se ne očekuje uskoro stabilizacija vode na izvorima, ali potrošači će biti pravovremeno obaviješteni, stoji u obavijesti vodovoda koji upravlja s dva vrgoračka izvora.

POGLEDAJTE VIDEO: Vodovod Vis ugašen nakon 60 godina, ali Višani ga ne daju bez otpora: Najavljuju borbu do kraja

