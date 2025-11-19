FREEMAIL
freemail
PRIRODNI FENOMEN /

Modro jezero potpuno presušilo - nema ni kapi vode! Neki u šoku, a Imoćani se vesele

Modro jezero je presušilo. Ovaj prizor najčešće se događa u rujnu i listopadu ili početkom stuednog,no ove godine kasni nekoliko tjedana. Suho jezero uskoro bi po tradiciji trebalo postati nogometni teren.

19.11.2025.
22:35
Sara Jurica
Ivo Cagalj/pixsell
Umjesto kristalne plave boje i pogleda koji ostavlja bez daha, Modro jezero je bez ijedne kapi vode. 

„Pa ide postepeno jer recimo do jednog nivoa voda zna padati metar metar i pol, 20 metera levela zna padati po 20 30 cm dnevno tako da se otpirlike zna kada će presušit,“ objašnjava Stipe Čelan iz Turističke zajednice Imotskog.

'Nepredvidljivo je'

U posljednjih 10 godina, Modro jezero je presušilo čak četiri puta. Vedran Vrčić iz Imotskog primjećuje: „2019. počeli smo se kupati s Vilinskog počivališta, to znači počeli smo se kupati s visine vode oko 45 metara da bi se ove godine počeli kupati s visine od 20 metara. Nepredvidljivo je.“

Stručnjaci tvrde da klimatske promjene pridonose sve češćem presušivanju jezera. Branimir Jukić, geograf Javne Ustanove More i Krš, kaže: „Imotsko područje ima negdje oko 1200 milimetra padalina godišnje, međutim u zadnje vrijeme se događa da jednu godinu imamo 800 milimetara, pa drugu 1400. Te klimatske promjene sa sobom nose ekstreme ili je malo padalina ili je u godini puno padalina.“

To je fantazija

Iako posjetitelje može šokirati, Imoćani se vesele presušenom jezeru jer postaje nogometni teren. „Ovo je sigurno jedan od najljepših terena na svijetu. Tako mekan i ugodan, lip ni kada padnete ništa vam ne može smetati. Nitko ga ne održava nego priroda. Tako da je to fantazija,“ ističe Petar Mustapić iz Imotskog.

Derbi između ekipa Vukodlaka i Vilenjaka mora čekati, jer teren još nije spreman. „Ovdje treba najmanje tri-četiri dana dobre bure jer je dole glib. Dolje je ona podloga mokra i ne može se po tome igrati,“ objašnjava novinar Velimir Braco Ćosić.

Danas na Modrom jezeru nisu viđeni turisti, ali jesu neobični kućni ljubimci. Slavko Nikolić iz Imotskog navodi: „Evo došao sam malo pustiti kućne ljubimce i tako. Trebaju se malo naviknuti, pogotovo Jastreb pošto je tek došao treba se malo naviknuti na novi prostor.“

Možda su upravo grabežljivci razlog zašto na jezeru nema neželjenih gostiju s mora – galebova.

Modro JezeroImotskiTradicijaNogometni Teren
