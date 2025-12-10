Hrvatska bolje otvorila susret: Bešen u prvih pet minuta na pet obrana!

Utakmica za 25. mjesto 6 Hrvatska : 2 Kina

Kina je imala prvi napad, koji je završio obranom Lucije Bešen, koja od samog starta odlučila pokazati svoju kvalitetu, Hrvatska je u idućem segmentu povela, nakon toga vidjeli smo Luciju koja je odmah pokazala kako će izgledati njen dan u uredu. Nakon još jedne obrane, lopta se sretno odbila do Kineskinje koja je pogodila sama ne čuvana, Hrvatska je dvama pogotcima Andree Šimare, uzela, veliko vodstvom od 3:1, nakon toga u još jednom kineskom napadu. Hrvatska vratarica je pokazala još jednu impoznatnu obranu.

Počeo je susret!

Hrvatska ženska rukometana reprezentacija u srijedu 10. prosinca od 18.30 sati igra finale President cupa protiv Kine, a pobjeda u toj utakmici donosi 'Kraljicama šoka' osvajanje 25. mjesta na Svjetskom prvenstvu.

Izabranice Ivice Obrvana su pobjedama nad Iranom, Urugvajem i Paragvajem izborile finale, a Kina je do njega stigla dominantnim pobjedama nad Egiptom, Kazahstanom i Kubom.

I Hrvatska i Kina, u President cup, utješno natjecanje nakon ispadanja sa Svjetskom prvenstva su ušle nakon što su skupinu na SP-u završile na posljednjem mjestu. Hrvatska je u skupini poražena od Rumunjske, Danske i Japana, a Kineskinje su u svojoj grupi izgubile od od Poljske, Francuske i Tunisa.

Utakmica između Hrvatske i kine igra se u srijedu od 18.30, a možete je gledati na RTL 2 i platformi Voyo.

