Vaha je s Dinamom rušio Španjolce, a sada upozorava: 'Protiv Betisa to moraju znati'

Dinamo u četvrtak na Maksimiru dočekuje španjolski Betis u utakmici 6. kola Europske lige. Rezultat tog dvoboja imat će velik utjecaj na budućnost Plavih ove sezone u Europi, a utakmicu je za Net.hr najavio slavni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić.

'Vaha' je bivši trener Dinama koji je Plave 2010. godine vodio do pobjede nad jednom drugom favoriziranom španjolskom momčadi, Villarrealom (2:0), i sada nam je objasnio što momčad s Maksimira mora napraviti u četvrtak za dobar rezultat.

Dinamo u ovu utakmicu ne ulazi su dobroj poziciji, na tablici Europske lige nalaze se na 23. mjestu i svaki osvojeni bod bit će im jako vrijedan u borbi za prolazak skupine.

"To će biti jedan fini ispit. Španjolske ekipe igraju približno sve na istim način. Vole imati posjed lopte, vole loptu u nogama. Zbog toga treba, što se tiče samog pokrivanja i defenzivnog pokrivanja, biti vrlo blizu protivnika, ne dozvoliti im da imaju mogućnost da razviju svoje napade", smatra Halilhodžić.

Posljednji put smo s Halilhodžićem razgovarali nakon utakmice Dinama i Lillea u prethodnom kolu Europske lige. Tada su Francuzi deklasirali Plave s 4:0, a Vaha je bio vrlo oštar prema izvedbi Dinama.

"Bio sam razočaran pristupom, manjkom borbenosti i discipline. Kad igraš tako jednu važnu utakmicu protiv ekipe koja u Europi ima visoki nivo, onda tu doživite ono što je doživio Dinamu u Lilleu. Protiv Betisa moraju znati, u najmanju ruku, da svi trče i bore se. Da imaju tu ambiciju da naprave dobar rezultat", ističe Vaha.

'Neće ti oni pokloniti'

Betis je u svakom slučaju favorit. Trenutno se nalaze na petom mjestu ljestvice Konferencijske lige, a dobro im ide i u snažnom španjolskom prvenstvu, gdje su šesti. Nameće se stoga zaključak da bi bilo kakav pozitivan rezultat bio uspjeh za Dinamo.

"Treba dobro prostudirati takve protivnike i odrediti koja bi igra najviše smetala toj ekipi. Španjolci vole imati posjed lopte, da oni drže inicijativu i zbog toga treba imati taktiku koja će im smetati. U svakom slučaju treba vjerovati u pobjedu jer ako ne vjeruješ u pobjedu na početku, onda je teško doći na kraju do nekog uspjeha. Oni ti neće pokloniti taj uspjeh. U svakom slučaju, moraju pokazati puno bolju igru nego u utakmici protiv Lillea. Na svim razinama", zaključio je.

