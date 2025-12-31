Pobijedio i Messija: Čudesni Urugvajac koji nije igrao u Europi proglašen Kraljem Amerike

Proglašen je najbolji nogometaš Sjeverne i Južne Amerike za 2025. godinu, a pobjednik nije Lionel Messi.

Prestižnu nagradu Rey de América osvojio je urugvajski veznjak Giorgian de Arrascaeta (31) koji nikada nije zaigrao u Europi, a ovom nagradom ispisao je jednu od najzanimljivijih nogometnih priča godine.

Najvrjednije individualno priznanje u nogometom okupanom dijelu svijeta, koje u izboru lista El País dodjeljuju južnoamerički sportski novinari, uzeo je De Arrascaeta i pritom slavio uvjerljivom razlikom.

De Arrascaeta već godinama briljira u dresu brazilskog Flamenga, a u klupskoj karijeri skupio je više od 600 službenih nastupa i 165 golova. Posebno se ističe njegov učinak u spomenutom Flamengu, gdje je u 354 utakmice zabio 98 golova, uz velik broj asistencija i ključnih dodavanja.

Todos los elegidos Rey de América en cada año. pic.twitter.com/GcHveqUU5T — Revisionismo Histórico del Fútbol Peruano (@rhfutbolperu) December 31, 2025

'Kralj Amerike' osvojio je i Puškaša 2020. za OVAJ gol, a hrvatska publika, ali i nogometni zaljubljenici diljem svijeta, najbolje ga pamte s posljednjeg Svjetskog prvenstva gdje je bio najbolji igrač Urugvaja te dvostruki strijelac u utakmici protiv Gane. U dresu reprezentacije bio je kreativno središte momčadi, igrač oko kojeg se vrtjela svaka ozbiljna akcija i jedan od rijetkih koji je donosio prevagu svojom klasom.

