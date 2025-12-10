Dosta čekanja: Kovačević ima dvije nedoumice za Betis i mora prelomiti

Dinamo u četvrtak igra utakmicu šestog kola Europske lige protiv Real Betisa na Maksimiru, a obje momčadi imaju problema sa sastavom.

Betis na Maksimir dolazi nakon 3-5 poraza na domaćem terenu od Barcelone, ali u znatno oslabljenom sastavu. Momčad iz Seville u Zagreb će doputovati bez Sofyana Amrabata i Isca, koji su se ozlijedili u utakmici s Utrechtom u prošlom kolu, a zbog nje će susret s Dinamom propustiti i Ricardo Rodríguez, koji je dobio treći žuti karton. Neće biti ni Héctora Bellerína i Juniora Firpa, dok je upitan i prvi vratar Betisa Pau López.

Što se tiče Dinama, on je u nešto boljoj situaciji. UEFA je Dinamu dopustila zamjenu Matea Lisice (koji ima mononukleozu) za Frana Topića, koji je neočekivano "eksplodirao", a ozljeda Noe Mikića u derbiju s Hajdukom (1-1) pokazala se bezazlenom te će mladi desni bek igrati protiv Španjolaca, što Dinamu sigurno mnogo znači budući da alternative nemaju. Dakle, jedini igrač kojeg Mario Kovačević neće imati na raspolaganju u usporedbi s derbijem je Ismael Bennacer, koji nije registriran za grupnu fazu Europske lige. Budući da znamo da Kovačević nije pretjerano sklon rotacijama, dolazimo do zaključka kako postoje samo dvije nedoumice za susret Dinama i Betisa.

Prva nedoumica koju Kovačević ima jest koga staviti na poziciju lijevog beka. Matteo Perez Vinlöf je sjajno krenuo u sezonu, pa je na neko vrijeme njegovu poziciju neočekivano preuzeo Bruno Goda. Sada se Šveđanin vratio u formu i samim time u sastav, a Goda minutažu dobiva na kapaljku. Oni koji su za Pereza Vinlöfa ističu njegovu brzinu i prodornost, dok su argumenti za Godu iskustvo i defenzivna stabilnost.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Betis možete pratiti u četvrtak od 18.45 na portalu Net.hr.

Drugo pitanje koje se Kovačeviću nameće je pozicija veznjaka. Kako Bennacer nema pravo nastupa, pitanje je tko će biti treći igrač u Dinamovu veznom redu uz gotovo sigurne Zajca i Mišića. Do sada je to bio Dejan Ljubičić, no bivši austrijski reprezentativac je protiv Gorice dobio samo 31 minutu, dok protiv Hajduka nije ni ušao s klupe. Opcija je i Gonzalo Villar, koji je skupo plaćen, ali dobiva minutažu na kapaljku, kao i Marko Soldo, koji bi mogao biti Kovačevićev "as u rukavu". Postoji opcija da Modri zaigraju u 4-2-3-1 sustavu, iako malo vjerojatna, a onda bi se svojoj šansi mogli nadati i Luka Stojković ili Gabriel Vidović.

Ostalo se sve manje-više zna. Stoperski par je "zacementiran", kao i trojica napadača i pozicija desnog beka.

VJEROJATNI SASTAV DINAMA ZA SUSRET S BETISOM (4-3-3):

Filipović – Goda/Vinlöf, McKenna, Dominguez, Mikić – Mišić, Zajc, Ljubičić – Hoxha, Beljo, Bakrar