Dinamo uoči Betisa dobio najveće moguće pojačanje

Izgledno je da se Dinamu za ogled s Real Betisom vraća Dion Drena Beljo. Nije doduše Beljo bio ozlijeđen, ali nije to bio onaj golgeter za kojeg je Dinamo platio četiri milijuna eura, niti onaj koji je na početku sezone imao šest pogodaka iz devet utakmica.

Beljo je sjajno krenuo u sezonu po dolasku u Dinamo. Iako u debiju u svome Osijeku nije poentirao, već je u drugom kolu protiv Vukovara postigao prvijenac. Slijedio je dvoboj protiv Rijeke, gdje je Beljo zabio oba pogotka u 0:2 pobjedi Dinama na Rujevici, da bi potom Vinkovčanin zabio i Istri. Uslijedile su utakmice bez pogotka protiv Gorice, Varaždina i Hajduka na Poljudu, da bi na otvaranju Europske lige postigao dva pogotka u 3:1 pobjedi i srušio Fenerbahçe. No, onda je stao. Od utakmice s Fenerbahçeom do utakmice protiv Hajduka na Maksimiru Beljo je odigrao 13 utakmica, a zabio je samo dva pogotka – jedan Lokomotivi u 1:2 porazu i jedan Karlovcu iz jedanaesterca u 0:7 pobjedi.

Problematično za Dinamo — u isto vrijeme je stao i Sandro Kulenović, koji je očito bio motivacija Belji da ide jače. Da "bez lovca nema ni lovine" primijetio je i Mario Kovačević, koji je pokušavao jednog od njih dvojice "probuditi" rotacijom, a kada to nije uspjelo, priliku je na poziciji centralnog napadača dobio Monsef Bakrar. Alžirac se tu pokazao kao pun pogodak, jer iako je pokazao više na poziciji krila, njegove dobre igre "probudile" su Belju koji je protiv Hajduka opet bio onaj stari. Tražio je loptu, pronalazio prostor i naposljetku i zabio. Taj je pogodak bio naknadno poništen radi prekršaja u izgradnji igre, ali su u njemu Plavi dobili onog starog Belju koji će im biti od velike koristi za kraj sezone.

