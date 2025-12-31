FREEMAIL
NE SKRIVA SREĆU /

Čestitke stižu sa svih strana: Maja Cvjetković ima razlog za slavlje

Foto: Neva Zganec/pixsell

Jedna od najljepših Hrvatica dio rođendanske atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je putem Storyja objavila brojne poruke i lijepe želje koje su joj uputili prijatelji, poznanici i javne osobe

31.12.2025.
21:44
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković, koja se tom titulom okrunila prije punih 15 godina, danas ima poseban razlog za slavlje. Naime, Maja danas slavi okrugli 40. rođendan, a čestitke joj od ranih jutarnjih sati pristižu sa svih strana.

Jedna od najljepših Hrvatica dio rođendanske atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je putem Storyja objavila brojne poruke i lijepe želje koje su joj uputili prijatelji, poznanici i javne osobe.

Foto: Instagram Story

Među onima koji su joj javno čestitali našla su se i mnoga poznata imena s domaće scene – Petra Maroja, Matea Kovačević, Antea Kodžoman, Iva Jerković, ali i Snježana Schillinger, čija je poruka posebno raznježila slavljenicu.

'Svi slave tvoj rođendan'

„Sjaj, sjaji, uživaj u svakoj minuti ljepotice, nekima stara godina, tebi rođendan, ma zamisli svi slave tvoj rođendan“, poručila je Schillinger, a Maja je čestitku s osmijehom podijelila sa svojim pratiteljima.

Posebnu pažnju privukla je i rođendanska čestitka njezina novog partnera, samozatajnog bankara Murata Noaha, podrijetlom iz Turske. On joj je rođendan čestitao emotivnom kompilacijom njihovih zajedničkih fotografija, čime je još jednom potvrdio da je Maja ponovno zaljubljena i sretna.

Foto: Instagram Story

Iako su zajedno već neko vrijeme, Maja je vezu tek nedavno odlučila učiniti javnom. Par se prvi put zajedno pojavio na jednom društvenom događanju, gdje nisu skrivali bliskost i dobro raspoloženje, a reakcije javnosti bile su iznimno pozitivne.

Podsjetimo, Maja Cvjetković prošle se godine razvela nakon sedam godina braka od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića. Bivši supružnici vjenčali su se u lipnju 2017. godine na Murteru, a samo tri mjeseca kasnije dobili su kćer Vitu, koja je danas središte Majina svijeta.

 

 

