Jennifer Lopez odbrusila kritičarima: 'Da imate ovakvu stražnjicu, i vi biste bili goli'

Jennifer Lopez (56) desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske glazbene i zabavne scene, no uz uspjehe je nerijetko prate i kritike – osobito one vezane uz izgled, stil i godine. Tijekom svog sinoćnjeg nastupa u Las Vegasu, 56-godišnja diva odlučila je na to odgovoriti izravno, duhovito i bez zadrške, a njezina poruka brzo je postala viralna.

Jennifer Lopez addresses people who criticize how she dresses:



“If you had this body, you’d be naked, too!” pic.twitter.com/VE1xb4zaLW — Pop Crave (@PopCrave) December 31, 2025

“Da imate ovakvu stražnjicu, i vi biste bili goli”

Na pozornici The Colosseuma u Caesars Palaceu, gdje nastupa u sklopu turneje Up All Night Live in Las Vegas, J.Lo je 30. prosinca nakratko prekinula koncert kako bi se osvrnula na komentare koji je godinama prate na društvenim mrežama.

“Smijem se jer ponekad kažu i nešto zabavno”, započela je, a publika ju je odmah nagradila pljeskom. Zatim je nabrojala najčešće primjedbe: “Kažu: ‘Zašto se na fotkama smije otvorenih usta? Zašto se uvijek tako oblači? Zašto se ne oblači u skladu sa svojim godinama?’”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lopez je potom, uz dozu ironije, pozirala upravo onako kako joj zamjeraju, izazvavši smijeh i ovacije u dvorani. No vrhunac je uslijedio kada se osvrnula na komentare o svojem scenskom izdanju.

“Pitaju: ‘Zašto je uvijek gola?’ A ja im kažem: ‘Da imate ovakvu stražnjicu, i vi biste bili goli’”, poručila je bez zadrške, dok je publika ustala na noge. Jedan obožavatelj iz prvih redova čak joj je doviknuo: “J.Lo, budi svoja, volimo te!”

Internet stao u njezinu obranu

Isječak s koncerta ubrzo se proširio društvenim mrežama, gdje su obožavatelji masovno stali u obranu pjevačice. Mnogi su istaknuli da je upravo njezino samopouzdanje razlog zašto i nakon gotovo tri desetljeća na sceni ostaje relevantna i inspirativna.

“Ne razumijem kritike njezina stila. To je njezino tijelo i njezin izbor”, napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodavali: “Svaka joj čast, izgleda bolje nego pola mlađih” i “Tko kaže da nije rasturila, samo je hejter”.

Jennifer Lopez još je jednom pokazala da se ne namjerava ispričavati zbog toga što je – svoja. I da s 56 godina itekako ima što za reći, ali i pokazati.

POGLEDAJTE VIDEO: Thompson najavio ulazak u političku arenu? Analitičar prognozirao da bi prošao gore od Škore