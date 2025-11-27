Vaha je nemilosrdan: 'Ovakav Dinamo nema šanse za proljeće u Europi, ništa nisu pokazali'

Dinamo je na najtežem gostovanju doživio najteži poraz ove sezone u Europskoj ligi. U četvrtak je Lille na svojem terenu deklasirao Plave s 4:0 i ozbiljno ugrozio njihove šanse za prolazak skupine. Utakmicu je za Net.hr prokomentirao legendarni Vahid Halilhodžić, koji je tijekom svoje bogate trenerske karijere vodio i Lille i Dinamo.

Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Dinamo nije imao niti jedan udarac u okvir vrata suparnika tijekom ovih 90 minuta te je nastavio kliziti na ljestvici Europske lige. Trenutačno Dinamo nije među petnaest najboljih sastava na ljestvici.

"Zar treba komentar za ovo? S ovakvom igrom Dinamo nije imao nikakve šanse protiv Lillea. Razočaranje veliko, i defenzivno i ofenzivno. Dinamo nije pokazao ustvari ništa defenzivno jer su puštali igrače da primaju loptu. Dva igrača su, kad je pao treći ili četvrti gol, protiv pet-šest uspjeli napraviti akciju za gol. Bez čuvanja, u duelima bili su vrlo, vrlo skromni, bez neke agresivnosti. Ofenzivno mislim da osim poništenog gola nisu stvorili ništa. Čak i francuski reporteri koji su prenosili utakmicu su bili razočarani, očekivali su puno više", rekao je Vaha na početku.

Potom se osvrnuo na najveće mane Plavih u ovom susretu.

"Dinamo je morao igrati puno bolje i pokazati više ambicije, više hrabrosti. Gubiš 4:0, a ti se braniš u svom šesnaestercu pa treba pritisnuti, pokušati dati gol. Dinamo je došao na ovu utakmicu bez ikakve ambicije. Lille nije odigrao neku veliku utakmicu, a oni su s pola snage došli do tog rezultata. Dinamo je trebao igrati na puno većem nivou i defenzivno i ofenzivno", smatra Halilhodžić.

Dinamo do kraja natjecanja u skupini ima još tri utakmice. U idućem, šestom, kolu Plavi će na maksimirskom stadionu dočekati Betis, nakon toga će, opet na svom terenu, igrati protiv rumunjskog FCSB-a. Natjecanje u skupini će zaključiti gostovanjem kod danskog Midtjyllanda, trenutno prvoplasirane momčadi u Europskoj ligi.

"Ma čujte, s ovakvom igrom Dinamo nema nikakve šanse da dočeka proljeće u Europi. Mora se tu puno toga ne promijeniti, ali igrači moraju da shvatiti da ovo nije razina za Europu. To je nivo koji traži puno toga - kvalitetu u borbenosti, u izvedbi, u agresivnosti. Nisam ni jednom vidio neki agresivni presing. Puno toga treba pokazati drugačije, i defenzivno i ofenzivno. Gube lopte vrlo brzo, i kada je imaju lopta mora ići brže prema naprijed. Ne prate igrači koji su nazad, oni kada napadaju, napadaju s dva-tri igrača. Lille kada napada, napada sa sedam-osam igrača. Malo me iznenadilo ta ambicija u samoj igri. Nisam vidio neku ambiciju i želju da se napravi neka akcija koja bi prouzrokovala da se postigne gol. Kao da su došli bez neke ambicije", rekao je i zaključio:

"Teško je komentirati ovo, ne bih želio sada puno kritizirati, ali ovo za Europu nije dovoljno, daleko od toga."

