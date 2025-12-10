Udarac za Balkanski kartel! Uhićeni ključni članovi bande, u akciji sudjelovala i Hrvatska

U velikoj koordiniranoj akciji Europola i više europskih zemalja, uključujući i Hrvatske, u srijedu je uhićeno troje ključnih članova Balkanskog kartela u Njemačkoj te je zaplijenjena nezakonito stečena imovina vrijedna više od pet milijuna eura, potvrdio je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).

U velikoj akciji, u koju su osim Hrvatske bile uključene Austrija, Bosna i Hercegovina, Njemačka i Srbija, sudjelovalo je 500 policajaca.

Uhićeni su, prema tvrdnjama istražitelja, imali različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući uloge financijera, koordinatora i logističkih stručnjaka. Glavni osumnjičenik, porijeklom sa zapadnog Balkana i s boravištem u Njemačkoj, poznat je po korištenju prepoznatljivog logotipa za kokain kao zaštitnog znaka.

Krijumčarili kokain

Operacija je bila usmjerena na nekoliko meta visokog rizika s boravištem u Njemačkoj za koje se smatralo da su među ključnim članovima Balkanskog kartela. "U tijeku istraživanja otkriveno je da je ova kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina podrijetlom iz Kolumbije koristeći se brojnim metodama za krijumčarenje droge u Europu. Mreža se bavila i pranjem novca kroz poduzeća i nekretnine u nekoliko zemalja unutar i izvan EU-a", navodi se u izvještaju.

Današnja operacija, u kojoj je tijekom uhićenja sudjelovalo 500 policijskih službenika te je pretraženo 45 objekata, vrhunac je složenog istraživanja opsežnog krijumčarenja droga, pranja novca i krijumčarenja oružja.

U pretragama je zaplijenjeno oko 50.000 eura gotovine, zlatnici, brojni luksuzni predmeti, nakit, satovi i torbice, tri skupocjena vozila te nekretnine u Njemačkoj i inozemstvu. Zaplijenjeni su i dokumenti te razni elektronički uređaji te vatreno oružje da streljivom.

Njemačkim kolegama podršku je pružao i hrvatski Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK). Zahvaljujući pomoći tijekom izvida, na teritoriju splitsko-dalmatinske policijske uprave otkrivene su nekretnine koje je zločinačko udruženje pribavilo investiranjem ilegalno stečenog novca.

Organizirana mreža

Iako u Hrvatskoj nije bilo uhićenja, kroz koordinaciju s Državnim odvjetništvom zamrznute su sporne nekretnine, dodaju iz MUP-a.

Europol i partnerske zemlje već su zadale značajne udarce Balkanskom kartelu u prijašnjim operacijama, što je uključivalo brojna uhićenja provedena proteklih godina. Iz MUP-a ističu da je Europol odigrao ključnu ulogu u omogućavanju stalne koordinacije, razmjene informacija i pružanja kontinuirane analitičke podrške istraživanju.

Obavještajni podaci prikupljeni tijekom operacije otkrili su sofisticiranu i dobro organiziranu mrežu koja je djelovala diljem kontinenata i zemalja.

