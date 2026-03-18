UOČI SPEKTAKLA /

Brončani junak za RTL Danas: 'Šteta što je on otpao, ali zdravlje je najbitnije'

Zvonimir Srna razgovarao je s Majom Oštro Flis za RTL Danas

Maja Oštro Flis
Reporterka RTL-a Danas. Splićanka s trajnom zagrebačkom adresom. Stručnjakinja za infotainment
18.3.2026.
20:51
Sanjin Strukic/PIXSELL
Maja Oštro Flis razgovarala je sa Zvonimirom Srnom u Višnjiku, uoči prve prijateljske utakmice naših rukometaša protiv Švicarske koju možete gledati u četvrtak na RTL-u 2 i Voyo od 17.00. Druga pripremna utakmica protiv istog suparnika na rasporedu je u subotu isto od 17.00 na RTL-u 2 i Voyo. 

Inače, dugih sedam godina hrvatska muška rukometna reprezentacija nije bila ovdje u Zadru. Posljednji put je to bilo 2029. Posljednji trening je zapravo odrađen, čeka nas prijateljski susret sa Švicarcima. Lijepih nekoliko dana ovdje u Zadru. Sunce, more, navijači u gradu, danas otvoreni trening.

Puno je djece došlo. Koliko to znači našim rukometnim junacima?

"Sigurno da nam znači. Uvijek je lijepo doći u Dalmaciju. Evo, nismo stvarno dugo bili i vidi se na svakom koraku da Zadar živi za rukomet, da cijela Dalmacija živi za rukomet. Stvarno su nas svi lijepo primili i dočekali. Stvarno uživamo tu u Zadru."

Očekuje vas naravno ne samo utakmica sa Švicarcima, nego edna mini turneja brončanih rukometaša i u Zadru i u Osijeku. Koliko je vama osobno to drago i koliko vam je važno povezati se s navijačima i sa svima koji vas vole?

"Drago nam je sigurno igrati malo i u Dalmaciji i u Slavoniji. Znamo koliko to ljudima znači, da sve krajeve Hrvatske obiđemo. Siguran sam da će sutra biti jedan veliki rukometni dan i da ćemo svi uživati i pobjediti na kraju krajeva."

Igrali smo sa Švicarcima puno puta, prijateljski je susret, važno je ostaviti dobar dojam, važno je pobijediti. Kako protiv Švicaraca?

"Švicarska je reprezentacija koja nam je pomogla, na kraju krajeva, na zadnjem prvenstvu u nekim kalkulacijama i bit će stvarno odigrati super jednu utakmicu protiv njih. Tu je dosta nekih novih, mladih dečkiju i siguran sam da će oni iskoristiti svoje šanse i odigrati odličnu utakmicu sutra. Prijateljske su utakmice i pravi je trenutak da pokažu što znaju i svi zajedno da napravimo jednu lijepu večer ovdje u Zadru."

Puno je problema s ozljedama. Nije došao određeni broj igrača. Luka Lovre Klarica će sigurno biti tužan što neće moći igrati ovdje u Zadru. Ima problema s leđima. 

"Žao nam je svima Klarice koji se ozlijedio, ali na kraju krajeva najbitnije je njegovo zdravlje. Šteta što nije izašao tu pred svoje navijače, ali mislim sigurno sutra će biti na tribinama i sigurno će svi navijači biti oko njega. On je dijete Zadra i jedva čekamo sutra da sve krene."

