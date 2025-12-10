Pogledajte kako su tinejdžeri zapalili poznati finski stadion na kojem je igrao i Hajduk

Finski klub Haka, koji ima bogatu povijest ali i koji se trenutačno nalazi u teškom razdoblju, pretrpio je veliku štetu na svom stadionu koji je izgorio u požaru.

Deveterostruki prvaci Finske ispali su iz prve lige Veikkauslige u listopadu nakon loše sezone, a sada je jedna od njihovih tribina na stadionu Tehtaan Kenttä (Tvorničko polje) u gradu Valkeakoski, izgorjela do temelja nakon što je u nedjelju navečer izbio požar.

Policija je od tada uhitila trojicu tinejdžera, a 15-godišnjak je navodno priznao da je podmetnuo požar. Trojica vjerojatno neće biti optužena jer su mlađi od dobne granice za kaznenu odgovornost prema finskom zakonu.

Požar je oštetio umjetnu travu Hakinog terena, kao i cijeli sadržaj tribine.

"Ovo nam sigurno nije trebalo – to je jasno. Već smo dobili puno podrške od ljudi i trebat će nam i u budućnosti. Još nismo procijenili troškove štete, ali vjerojatno će biti značajna", rekao je bijesni predsjednik Hake, Marko Larsson.

Foooogin hell all the football clubs’ stadiums that I can consider my home clubs are burning down



Gnistan in 2024 and now Haka in 2025 just after getting relegated pic.twitter.com/0RYVTFV51r — Hedi (@HediCS2) December 7, 2025

Izvršni direktor kluba Olli Huttunen šokiran je.

"Ovo je šokantno, kada pomislite koliko je ovaj stadion važan u finskom nogometu. Ovakvo ponašanje, gdje vas nije briga za tuđu imovinu, je skandalozno. Nažalost, svijet je takav. Nisam odmah znao što je. Imam nadzorne kamere na računalu, otišao sam pogledati i na ekranu vidio da tribina gori. Okvir glavne tribine će se morati srušiti. Postupak je da vlasti i osiguravajuće društvo pregledaju situaciju. Nakon što se završe sve istrage, glavna tribina će se morati srušiti."

Na stadionu koji prima 3500 ljudi (i koji je bio pun) je u kolovozu 2003. igrao i Hajduk koji je, nakon što je u prvenstvu završio osam bodova iza Dinama krenuo u pretkolo Kupa UEFA-e. Trener Zoran Vulić je vodio momčad u kojoj su igrali Računica, Miše, Pralija, Blatnjak, Vejić, ali i sadašnji trener Gorice Carević, a u prvoj utakmici su u Finskoj izgubili 2:1. Gol za Bijele zabio je tada Petar Krpan već u drugoj minuti i upravo zahvaljujući tom golu u gostima Hajduk je prošao dalje. U uzvratu na krcatom Poljudu je, naime, bilo 1:0 za Bijele, a zabio je Računica u devetoj minuti.