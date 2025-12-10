Hoće li Hajduk znati zaraditi? Mlačića želi novi velikan: Inter ubrzava posao prije rasta cijene

Otkako je zbog ozljede Skelina Branimir Mlačić dobio pravu priliku u Hajduku, krenule su pohvale za mladića rođenog u Splitu 2007. godine.

Već nakon desetak utakmica Inter je ozbiljno zagrizao, a kako piše talijanski Tuttosport, Nerazzurri sada žele dodatno ubrzati transfer jer se u 'igru' ubacio Liverpool zbog kojeg bi cijena hrvatskom biseru mogla naglo porasti.

Isti izvor navodi kako je interes pokazao i Marseille, a to je navelo sportskog direktora Intera, Piera Ausilija i njegovog suradnika Daria Baccina da se na posao bace, rekli bi Amerikanci ASAP.

Navodi se kako bi se čelnici oba kluba trebali brzo sastati u Milanu, a tema razgovora će biti odšteta od oko pet milijuna eura.

U slučaju transfera ostaje za vidjeti hoće li Mlačić ostati u Hajduku do kraja ove sezone ili odmah preseliti na sjever Italije.

Ove sezone Mlačić je za prvu momčad Hajduka upisao 16 nastupa i dvije asistencije, a nedavno je produžio ugovor s klubom do ljeta 2030. godine.