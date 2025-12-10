FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŠTO BISER? /

Hoće li Hajduk znati zaraditi? Mlačića želi novi velikan: Inter ubrzava posao prije rasta cijene

Hoće li Hajduk znati zaraditi? Mlačića želi novi velikan: Inter ubrzava posao prije rasta cijene
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Ove sezone Mlačić je za prvu momčad Hajduka upisao 16 nastupa i dvije asistencije

10.12.2025.
16:51
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Otkako je zbog ozljede Skelina Branimir Mlačić dobio pravu priliku u Hajduku, krenule su pohvale za mladića rođenog u Splitu 2007. godine. 

Već nakon desetak utakmica Inter je ozbiljno zagrizao, a kako piše talijanski Tuttosport, Nerazzurri sada žele dodatno ubrzati transfer jer se u 'igru' ubacio Liverpool zbog kojeg bi cijena hrvatskom biseru mogla naglo porasti. 

Isti izvor navodi kako je interes pokazao i Marseille, a to je navelo sportskog direktora Intera, Piera Ausilija i njegovog suradnika Daria Baccina da se na posao bace, rekli bi Amerikanci ASAP. 

Navodi se kako bi se čelnici oba kluba trebali brzo sastati u Milanu, a tema razgovora će biti odšteta od oko pet milijuna eura.

U slučaju transfera ostaje za vidjeti hoće li Mlačić ostati u Hajduku do kraja ove sezone ili odmah preseliti na sjever Italije. 

Ove sezone Mlačić je za prvu momčad Hajduka upisao 16 nastupa i dvije asistencije, a nedavno je produžio ugovor s klubom do ljeta 2030. godine.

HajdukInter
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POŠTO BISER? /
Hoće li Hajduk znati zaraditi? Mlačića želi novi velikan: Inter ubrzava posao prije rasta cijene