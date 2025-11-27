Plenković nakon žustre rasprave brani proračun: 'Usmjeren je na rast mirovina i plaća'

Premijer Andrej Plenković uvodno se obraća na sjednici Vlade, na čijem dnevnom redu su prijedlozi izmjena i dopuna nekoliko zakona kojima se nastavlja s administrativnim i fiskalnim rasterećenjem poduzetnika i poreznih obveznika, među njima i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost te Općeg poreznog zakona.

Ranije je tijekom dana u Saboru raspravljao o prijedlogu državnog proračuna za 2026., koji je podijelio oporbu i vladajuće.

Prije novoga paketa poreznih izmjena, premijer se osvrnuo na aktualne teme, među njima i na predstavljanje prijedloga državnog proračuna za iduću godinu, ujedno desetog u mandatima njegove Vlade.

"Državni proračun je najvažniji akt koji Vlada upućuje Saboru. On je socijalan, održiv i razvojan, usmjeren na rast mirovina, plaća, na demografske mjere te velika ulaganja u priuštivo stanovanje", poručio je.

O BDP-u i Vjesniku

Plenković je najavio da će u Hrvatskoj u 2026. proračunski deficit ostati ispod referentnih tri posto, a udio javnog duga se nastaviti smanjivati. "Nastavljamo ulagati u digitalizaciju, prometnu i komunalnu infrastrukturu, obnovu nakon potresa. Poseban naglasak stavljamo na obrazovanje i zdravstvo, te ulaganja u obranu", dodao je premijer.

"Ovaj proračun je alat koji nam omogućuje da zadržimo stabilnost u neizvjesnim globalnim okolnostima, podižemo standard građana i ulažemo u budućnost Hrvatske", istaknuo je. Osvrnuo se i na objavu Državnog zavoda za statistiku prema kojemu je BDP u trećem kvartalu ove godine porastao za 2,3 posto, što je znatno sporije nego u prethodnom razdoblju.

"To je očekivan usporen rast u odnosu na isti kvartal prošle godine, no to je već 19. kvartal zaredom u kojem se bilježi pozitivna stopa kretanja BDP-a", uvjerava.

Premijer je dodao da se nastavljaju aktivnosti vezane uz uklanjanje izgorenog nebodera Vjesnika, koji je stradao u velikom požaru prošloga tjedna. "Vlada je zainteresirana otkupiti i ostale suvlasničke dijelove od drugih suvlasnika i nakon toga pristupiti izradi novog projekta na tom mjestu", zaključio je.

